Re: Выезд из Костаная по трассе в Рудный ограничат на два дня

Отправлено: - 14:05

КЖБИ будут идти, даже если через Затобыловку, то все равно упрешься в эту яму около башни, наверно там будет пробка..

Через Садовое, там особо не разгонишься..

Посмотрим..