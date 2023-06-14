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≡ Выезд из Костаная по трассе в Рудный ограничат на два дня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46976
Выезд из Костаная по трассе в Рудный ограничат на два дня
Отправлено: 14.06.23 - 10:39
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На пр. Абая на два дня ограничат проезд на выезде из областного центра в сторону Рудного под мостом, сообщает отдел ЖКХ. Здесь будут проводиться работы по очистке и промывке ливневой канализации.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9330
Re: Выезд из Костаная по трассе в Рудный ограничат на два дня
Отправлено: 14.06.23 - 10:39
#1
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А что, когда закрывали на ремонт нельзя было это сделать? Или как всегда хорошая мысля приходит опосля?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Re: Выезд из Костаная по трассе в Рудный ограничат на два дня
Отправлено: 14.06.23 - 14:05
#2
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КЖБИ будут идти, даже если через Затобыловку, то все равно упрешься в эту яму около башни, наверно там будет пробка..
Через Садовое, там особо не разгонишься..
Посмотрим..
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