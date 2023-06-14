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≡ Асфальт плохой или машины тяжелые? - О причинах бездорожья жители Наурзумского района говорили с акимом Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46976
Асфальт плохой или машины тяжелые? - О причинах бездорожья жители Наурзумского района говорили с акимом Костанайской области
Отправлено: 14.06.23 - 14:00
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"Нам дорогу вообще ни разу не ремонтировали. Правда, в прошлом году сделали небольшой участок, но и тот уже весь разваливается", - поделился с «НГ» житель села Буревестник. 13 июня здесь прошла встреча Кумара АКСАКАЛОВА с сельчанами.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Асфальт плохой или машины тяжелые? - О причинах бездорожья жители Наурзумского района говорили с акимом Костанайской области
Отправлено: 14.06.23 - 14:00
#1
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Неужели возьмутся за Наурзум?
Как и Камысты, это дыра области, без дорог и без ничего..
Ну степи да, красивые..

[Исправлено: 111, 14.06.2023 - 14:01]
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