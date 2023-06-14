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Асфальт плохой или машины тяжелые? - О причинах бездорожья жители Наурзумского района говорили с акимом Костанайской области
Асфальт плохой или машины тяжелые? - О причинах бездорожья жители Наурзумского района говорили с акимом Костанайской области
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