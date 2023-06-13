Да чушь все это. Тот же Абсолют например Манго стоит бутылка 7 с чем то тысяч, но постоянные скидки, 6 с чем то и где то в Смайле вроде видел 5 с чем то.. Как на него повлияют эти копейки, наверно никак..
111: Да чушь все это. Тот же Абсолют например Манго стоит бутылка 7 с чем то тысяч, но постоянные скидки, 6 с чем то и где то в Смайле вроде видел 5 с чем то.. Как на него повлияют эти копейки, наверно никак..
Речь идёт о минимальных ценах ,ниже которых продавать нельзя,а так Абсолют может хоть 70000 стоит никто не запрещает.
Был в Украине в конце 90 х, кроме Абсолюта, абсолютно вся водка продававшаяся в магазинах была отвратительного качества и только у бабок горилка была настоящей. Абсолют не подделывали из за дороговизны, поэтому он не пользовался популярностью. уже не помню сейчас, кажется больше миллиона купонов бутылка стоила. при зарплате у вахтёра кожевенного комбината 600000 купонов в месяц.
Я давно не покупаю ничего спиртного, сам всё готовлю, соседи тоже подались моему примеру, купили по аппарату и гонят себе наздоровье. Кстати, в России пиво продают без всяких там лицензии, к моему удивлению в каждом магазине есть в пластиковых баклашках пиво,мало этого, работают круглосуточно
Я вас может удивлю. Знаю что вы занимались торговлей. И много проблем было, как раз на продаже алкоголя. Так вот в беларуссии алко продаётся даже на АЗС. Есть всё. Любая водка. И это у "диктатора" Лукашенко. Более того на границе с Европой буквально на таможне внутри есть специальные магазины продающие алко. Я так понял это бизнес. Алкомаркет называются. Дьюти фри)
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