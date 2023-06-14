Re: 40 млн тенге выманили у пенсионеров телефонные мошенники в...

Отправлено: - 11:16

И пусть только попробуют всякие блогеры сказать что у нас пенсы плохо живут. 40 лямов на 13 пенсов. Мол денег не хватает на путешествия как у Европы и тд. Просто у нас люди закалены на кризис. И боятся деньги тратить на путешествия, санатории итд.