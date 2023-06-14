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≡ 40 млн тенге выманили у пенсионеров телефонные мошенники в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46972
40 млн тенге выманили у пенсионеров телефонные мошенники в Костанае
Отправлено: 14.06.23 - 11:16
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Шестеро молодых мужчин звонили людям преклонного возраста и сообщали, что их близкие родственники попали в ДТП или больницу. После чего мошенники представлялись сотрудниками полиции, либо их родственниками и требовали деньги за "положительный результат в решении их вопроса".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12651
Re: 40 млн тенге выманили у пенсионеров телефонные мошенники в...
Отправлено: 14.06.23 - 11:16
#1
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И пусть только попробуют всякие блогеры сказать что у нас пенсы плохо живут. 40 лямов на 13 пенсов. Мол денег не хватает на путешествия как у Европы и тд. Просто у нас люди закалены на кризис. И боятся деньги тратить на путешествия, санатории итд.
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