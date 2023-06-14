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≡ Эффект Блиновской. Будут ли казахстанские блогеры платить налоги за рекламу?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46972
Эффект Блиновской. Будут ли казахстанские блогеры платить налоги за рекламу?
Отправлено: 14.06.23 - 10:52
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В Казахстане планируют обязать блогеров платить налоги с доходов, полученных за счет рекламы в социальных сетях. Соответствующий законопроект был одобрен в Мажилисе Парламента РК. Специалисты поделились мнением о том, насколько возможна реализация этого законопроекта в Казахстане.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12651
Эффект Блиновской. Будут ли казахстанские блогеры платить налоги за рекламу?
Отправлено: 14.06.23 - 10:52
#1
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Давно пора уже с блогеров деньги снимать. Вон наш блогер-марик совсем раслабился, с фонда Сороса имеет
Доходы и не платит в казну.

[Исправлено: Vit, 14.06.2023 - 10:05]
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