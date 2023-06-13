Змея Подколодная: Думали справится имеющимися средствами пожаротушения, а именно-лопатами.
Злорадствовать над трагедией, это в высшей степени моветон. Кстати просветите меня Ютэйр бесплатно будет нам помогать или всё таки за деньги. Честно говоря ваш пост мне несколько напомнил мне пост той ужасной украинки. которая злорадствовала над несчастным россиянином. который погиб в Египте от зубов акулы.
Вит, а я не состою ни в какой банде. Я только высказываю своё мнение. Если ты посмотришь я не выкладываю никогда никаких чужих суждений, только свои размышления. Могу иногда порекомендовать кого нибудь посмотреть. А то, что написала Змея.. Это звучит так, вы( отмечу именно вы) Казахстан ничего не умеете без России, поэтому у вас люди гибнут, разве не так? Иначе зачем всё это про Ютэйр и т.д. Я согласен люди погибли из за глупости и халатности наших чиновников именно так, но говорить при этом о второсортности нашего государства по сравнению с кем то я бы не стал. Просто человек взял и наложил эту трагедию на другую и начал похихикивать. вы критикуете Великую россию. а сами пожар потушить не можете в тапочках и с лопатами. хорошо хоть не с дрекольем.
А чему тут радоваться? в чём радость то? Что к россиянам обратились?
Вот это вас таращит. Я лишь констатирую факт исходя из информации наших СМИ. Разве не так все было? люди не на личных авто в бой с огненной стихией вступили? Может связь у них была? рации работали, в рациях батарейки присутствовали? Может средства защиты были? Кислородные маски? Костюмы? Теперь вроде разбор полетов начался, где вся закупленная техника, в том числе и элементарные батарейки к рациям. По вашему это фейковая инфа? Ссыль скиньте, пожалуйста, на "правдишную"
вы критикуете Великую россию. а сами пожар потушить не можете в тапочках и с лопатами
Имеет место быть. Завязывайте подглядывать за соседями и купите вертолеты для пожаротушения. Системы оповещения, на которые лямы были потрачены из бюджета, где они? Вот тут, патриоты (или псевдопатриоты?) разберитесь.
saba: ...но говорить при этом о второсортности нашего государства по сравнению с кем то я бы не стал.
позвольте задать вам вопрос, ответ на который мне действительно интересен. да и вам, думаю будет полезно отвлечься от вокруг-да-около-военных истеричных личностей, наблюдать за которыми конечно забавно, но в зоопарках всё же интереснее. более познавательно, что ли. так вот: вы вроде бы не отрицаете ни глупости ни халатности ни в одной новостной статье, в которых они очевидно присутствуют. и при том, что таких статей едва ли не большинство у вас всё ещё хватает воодушевления формулировать приведённую в заголовке цитату. каким образом формируется подобное мировоззрение, как оно выстроено логически?
Раскрыт главный страх ВСУ на поле боя. Ключевое преимущество русских военных может похоронить украинский "контрнаступ", заметил Олег Царёв. Депутат Верховной рады Украины в 2002-2014 годах Олег Царёв в эфире программы "Царьград. Главное" раскрыл главное преимущество России на поле боя в зоне СВО. Он указал, что соотношение сил в авиации составляет 1:20 в пользу Москвы. Это многократное превосходство способно похоронить вражеское контрнаступление.
Наши самолёты - это то, чего ВСУ боятся больше всего. Это то, чем всегда был силён Советский Союз, такого понятия - "фронтовая авиация" - больше не было ни у одной страны. В СССР делали недорогие самолёты, которые использовались, по сути, как летающие танки, - пояснил эксперт. Россия, в отличие от Украины, сохранила и развила это наследие. А в рамках спецоперации отечественное Минобороны достаточно грамотно работало по системам ПВО противника, чтобы расчистить небо для нашей авиации.
Самолёты ВКС России способны подавить любую попытку прорыва ВСУ, тем более с таким соотношением сил в нашу пользу, подчеркнул собеседник "Первого русского". Была задача выбить украинскую систему ПВО, не дать возможности притащить ЗРК на линию фронта и сбивать наши самолёты, когда они будут купировать прорывы. И эта задача в основном была выполнена. А наша авиация может работать даже по ночам с помощью тепловизоров, она делает своё дело. Знаете, штурмовой самолёт всегда побеждает танк. Он просто с неба атакует всё, что требуется. Конечно, у ВСУ ещё есть какие-то средства ПВО, но при таком численном перевесе перехватить инициативу уже невозможно, - констатировал Царёв.
НЕМЦЫ ПОДЛОЖИЛИ С... ЛЕОПАРДА Немецкие танки Leopard совершенно не оправдали надежд Украины во время контрнаступления. Президент страны Владимир Зеленский оказался расстроен таким положением вещей. Канцлер Германии наколол его по полной программе. Изначально немецкие танки Leopard, которые Киев получил от ЕС, рассматривались как панацея от военных бед Украины. Западные военные эксперты наперебой нахваливали свою технику и заявляли, что даже старые модификации этой техники не стоит сбрасывать со счетов. А уж новые-то так просто чудеса творят. Всё-таки это "тяжёлые танки". Масла в огонь подливали и украинские спикеры. Фразочки про немецкое качество на какое-то время заполонили информационное пространство страны.
Итог оказался предсказуемым. Немецкое качество обернулось пшиком. Немецкие танки горят как картонные домики на полях Запорожья. Ни один "Леопард" даже не успел вступить в бой с русскими. Все танки уничтожаются на подступах нашим позициям.
Зеленский невероятно расстроен таким положением дел: тактика блицкрига не сработала. Как отмечают инсайдеры, на практике выяснилось, что даже старые советские танки 60-70-х годов лучше, чем подарочки Шольца. "Леопарды" быстрее выходят из строя, сложнее обслуживаются, намертво встают в грязи и "умирают" после первого же попадания в броню.
Единственное преимущество немецкой техники - она красиво горит в поле. Огневую мощь шольцевских подарков пока никто узнать толком не смог. "Леопардам" даже не дают выстрелить. И как тут не вспомнить, как на Украине и на Западе смеялись над эшелонами старых советских танков, которые ехали через всю страну в зону СВО. Как их только не называли: ржавая рухлядь, "гробы", металлолом. И вот настал час икс. ВСУ ввязались в бой - и гробами оказались те самые "Леопарды". Зеленский проливает слёзы, понимая всю безвыходность ситуации, и эти слёзы кровавые. Пропаганда Киева пыталась устрашить русских, но в итоге сама себя выставила на позор. Как тут не вспомнить известную пословицу: "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним".
КРОВАВЫЕ КЛОУНЫ Мария Захарова ответила на обвинения в адрес России и указала на совершённые НАТО преступления. Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мир станет опаснее", если Россия победит в конфликте. По мнению политика, спецоперация якобы является не только "нападением на Украину, но и на основные ценности и свободных людей". При этом он продолжил утверждать, что киевскому режиму необходимо ещё больше поддержки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Столтенбергу, что нападением на ценности были два госпереворота в Киеве. Причём спонсорами этой вакханалии выступили Вашингтон и Брюссель.Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир, - заявила Мария Захарова. Впрочем, скорее всего, Столтенберга так волнует провал киевского режима лишь по одной причине. Ведь при победе России альянс больше не сможет так спокойно и безнаказанно нападать на другие страны, творя там полный беспредел.
ВРАГ БЕЗУСПЕШНО БЬЕТ Город Пологи в Запорожье был атакован ВСУ. Удар наносился с помощью ракет натовского производства.«Нацисты нанесли ракетный удар по Пологам. Слава Богу и ПВО России, ракеты были перехвачены. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракеты сбиты», — написал член администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.Рогов публикует в Telegram и фото. На нём обломки сбитых ракет явственно западного производства — на них надписи на английском языке.
Скоро вам хана фанаты Гитлера и нацизма . Правда всегда побеждает. Вчера судя по интервью Путина с военкорами, он настроен воевать в долгую. И уже очевидно что запад начал сдуватся. Жаль хлопцев которых отправили на бессмысленую контрнаступление.
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