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НЕМЦЫ ПОДЛОЖИЛИ С... ЛЕОПАРДАНемецкие танки Leopard совершенно не оправдали надежд Украины во время контрнаступления. Президент страны Владимир Зеленский оказался расстроен таким положением вещей.Канцлер Германии наколол его по полной программе. Изначально немецкие танки Leopard, которые Киев получил от ЕС, рассматривались как панацея от военных бед Украины. Западные военные эксперты наперебой нахваливали свою технику и заявляли, что даже старые модификации этой техники не стоит сбрасывать со счетов. А уж новые-то так просто чудеса творят. Всё-таки это "тяжёлые танки". Масла в огонь подливали и украинские спикеры. Фразочки про немецкое качество на какое-то время заполонили информационное пространство страны.Итог оказался предсказуемым. Немецкое качество обернулось пшиком. Немецкие танки горят как картонные домики на полях Запорожья. Ни один "Леопард" даже не успел вступить в бой с русскими. Все танки уничтожаются на подступах нашим позициям.Зеленский невероятно расстроен таким положением дел: тактика блицкрига не сработала. Как отмечают инсайдеры, на практике выяснилось, что даже старые советские танки 60-70-х годов лучше, чем подарочки Шольца. "Леопарды" быстрее выходят из строя, сложнее обслуживаются, намертво встают в грязи и "умирают" после первого же попадания в броню.Единственное преимущество немецкой техники - она красиво горит в поле. Огневую мощь шольцевских подарков пока никто узнать толком не смог. "Леопардам" даже не дают выстрелить. И как тут не вспомнить, как на Украине и на Западе смеялись над эшелонами старых советских танков, которые ехали через всю страну в зону СВО. Как их только не называли: ржавая рухлядь, "гробы", металлолом. И вот настал час икс. ВСУ ввязались в бой - и гробами оказались те самые "Леопарды". Зеленский проливает слёзы, понимая всю безвыходность ситуации, и эти слёзы кровавые. Пропаганда Киева пыталась устрашить русских, но в итоге сама себя выставила на позор. Как тут не вспомнить известную пословицу: "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним".