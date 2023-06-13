Отправлено: - 23:46

А чему тут радоваться? в чём радость то? Что к россиянам обратились?

Цитата:Вот это вас таращит. Я лишь констатирую факт исходя из информации наших СМИ. Разве не так все было? люди не на личных авто в бой с огненной стихией вступили? Может связь у них была? рации работали, в рациях батарейки присутствовали? Может средства защиты были? Кислородные маски? Костюмы? Теперь вроде разбор полетов начался, где вся закупленная техника, в том числе и элементарные батарейки к рациям. По вашему это фейковая инфа? Ссыль скиньте, пожалуйста, на "правдишную"