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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2279
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 22:06
Цитата:
Злорадствовать над трагедией, это в высшей степени моветон. Кстати просветите меня Ютэйр бесплатно будет нам помогать или всё таки за деньги.
Честно говоря ваш пост мне несколько напомнил мне пост той ужасной украинки. которая злорадствовала над несчастным россиянином. который погиб в Египте от зубов акулы.
Змея Подколодная:
Думали справится имеющимися средствами пожаротушения, а именно-лопатами.
Думали справится имеющимися средствами пожаротушения, а именно-лопатами.
Злорадствовать над трагедией, это в высшей степени моветон. Кстати просветите меня Ютэйр бесплатно будет нам помогать или всё таки за деньги.
Честно говоря ваш пост мне несколько напомнил мне пост той ужасной украинки. которая злорадствовала над несчастным россиянином. который погиб в Египте от зубов акулы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 197
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 22:25
,
[Исправлено: Анатолий, 13.06.2023 - 22:33]
[Исправлено: Анатолий, 13.06.2023 - 22:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12647
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 22:29
Цитата:
saba:Саба в вашей банде форумной есть люди которые постояно без причины злорадствуют над Россией. . А змея просто повторила слова которые задавали президенту, что тушить не чем было.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2279
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 22:47
Цитата:
Вит, а я не состою ни в какой банде. Я только высказываю своё мнение. Если ты посмотришь я не выкладываю никогда никаких чужих суждений, только свои размышления. Могу иногда порекомендовать кого нибудь посмотреть. А то, что написала Змея.. Это звучит так, вы( отмечу именно вы) Казахстан ничего не умеете без России, поэтому у вас люди гибнут, разве не так? Иначе зачем всё это про Ютэйр и т.д. Я согласен люди погибли из за глупости и халатности наших чиновников именно так, но говорить при этом о второсортности нашего государства по сравнению с кем то я бы не стал. Просто человек взял и наложил эту трагедию на другую и начал похихикивать. вы критикуете Великую россию. а сами пожар потушить не можете в тапочках и с лопатами. хорошо хоть не с дрекольем.
Vit:
Вит, а я не состою ни в какой банде. Я только высказываю своё мнение. Если ты посмотришь я не выкладываю никогда никаких чужих суждений, только свои размышления. Могу иногда порекомендовать кого нибудь посмотреть. А то, что написала Змея.. Это звучит так, вы( отмечу именно вы) Казахстан ничего не умеете без России, поэтому у вас люди гибнут, разве не так? Иначе зачем всё это про Ютэйр и т.д. Я согласен люди погибли из за глупости и халатности наших чиновников именно так, но говорить при этом о второсортности нашего государства по сравнению с кем то я бы не стал. Просто человек взял и наложил эту трагедию на другую и начал похихикивать. вы критикуете Великую россию. а сами пожар потушить не можете в тапочках и с лопатами. хорошо хоть не с дрекольем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 23:46
Цитата:
Вот это вас таращит. Я лишь констатирую факт исходя из информации наших СМИ. Разве не так все было? люди не на личных авто в бой с огненной стихией вступили? Может связь у них была? рации работали, в рациях батарейки присутствовали? Может средства защиты были? Кислородные маски? Костюмы? Теперь вроде разбор полетов начался, где вся закупленная техника, в том числе и элементарные батарейки к рациям. По вашему это фейковая инфа? Ссыль скиньте, пожалуйста, на "правдишную"
А чему тут радоваться? в чём радость то? Что к россиянам обратились?
Вот это вас таращит. Я лишь констатирую факт исходя из информации наших СМИ. Разве не так все было? люди не на личных авто в бой с огненной стихией вступили? Может связь у них была? рации работали, в рациях батарейки присутствовали? Может средства защиты были? Кислородные маски? Костюмы? Теперь вроде разбор полетов начался, где вся закупленная техника, в том числе и элементарные батарейки к рациям. По вашему это фейковая инфа? Ссыль скиньте, пожалуйста, на "правдишную"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 23:50
Цитата:
Не переусердствуйте. Я ответила на вопрос, который задали не вы, кстати. А что, кроме лопат и чувства долга, ответственности и патриотизма на вооружении у людей еще что то было?
Злорадствовать над трагедией, это в высшей степени моветон
Не переусердствуйте. Я ответила на вопрос, который задали не вы, кстати. А что, кроме лопат и чувства долга, ответственности и патриотизма на вооружении у людей еще что то было?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 23:54
Цитата:
Имеет место быть. Завязывайте подглядывать за соседями и купите вертолеты для пожаротушения. Системы оповещения, на которые лямы были потрачены из бюджета, где они? Вот тут, патриоты (или псевдопатриоты?) разберитесь.
вы критикуете Великую россию. а сами пожар потушить не можете в тапочках и с лопатами
Имеет место быть. Завязывайте подглядывать за соседями и купите вертолеты для пожаротушения. Системы оповещения, на которые лямы были потрачены из бюджета, где они? Вот тут, патриоты (или псевдопатриоты?) разберитесь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3481
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 00:01
Привет, Змейка!
Рада Вас читать на форуме!
Редко появляетесь.
Редко, но метко!
Рада Вас читать на форуме!
Редко появляетесь.
Редко, но метко!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 59
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 00:46
Цитата:
позвольте задать вам вопрос, ответ на который мне действительно интересен. да и вам, думаю будет полезно отвлечься от вокруг-да-около-военных истеричных личностей, наблюдать за которыми конечно забавно, но в зоопарках всё же интереснее. более познавательно, что ли.
так вот: вы вроде бы не отрицаете ни глупости ни халатности ни в одной новостной статье, в которых они очевидно присутствуют. и при том, что таких статей едва ли не большинство у вас всё ещё хватает воодушевления формулировать приведённую в заголовке цитату. каким образом формируется подобное мировоззрение, как оно выстроено логически?
saba:
...но говорить при этом о второсортности нашего государства по сравнению с кем то я бы не стал.
...но говорить при этом о второсортности нашего государства по сравнению с кем то я бы не стал.
позвольте задать вам вопрос, ответ на который мне действительно интересен. да и вам, думаю будет полезно отвлечься от вокруг-да-около-военных истеричных личностей, наблюдать за которыми конечно забавно, но в зоопарках всё же интереснее. более познавательно, что ли.
так вот: вы вроде бы не отрицаете ни глупости ни халатности ни в одной новостной статье, в которых они очевидно присутствуют. и при том, что таких статей едва ли не большинство у вас всё ещё хватает воодушевления формулировать приведённую в заголовке цитату. каким образом формируется подобное мировоззрение, как оно выстроено логически?
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