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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 17:58
#6496
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Это что, не хватает z-патриотов, воевать?
А почему не возьмут отседова и в бой?
Путин, они тут прячутся!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2278
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 18:00
#6497
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Цитата:
Victor Yang:
да ты гений сравнений!

У меня тоже вызвало чувство умиления, когда прочитал, что России украинские территории не нужны были и Россия будет всё восстанавливать, что сама порушила. А можно было не рушить? Да нет нельзя, страшное НАТО приближается. Кроме украинских политиков до 24.02 кто говорил всерьёз про вступление Украины в НАТО? А как всё перевернулось сейчас? Швеция и особенно Финляндия гораздо ближе к центру России , чем Украина. Но там НАТО, не такое НАТО как если Украина туда вступит.
Ну и ещё. Мы конечно не хотели захватывать, но как то так получилось, ну и решили не пропадать же добру, вот и присоединили, да ещё и в Конституции прописали. А так мы белые и пушистые, и мы не хотели создавать самое страшное неядерное оружие"Солнцепёк", от которого всё выгорает, никаких косточек не остаётся. как то так само получилось.

[Исправлено: saba, 13.06.2023 - 18:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 18:02
#6498
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Прикол.
Теперь за поножовщину, мелкие приставания к детям, убийства по неосторожности и тд, наказывать никого не будут, если ты пойдешь на войну..





А вы там режьте друзья, только не до смерти...
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1660
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 20:49
#6499
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Цитата:
АСТАНА, 18 мая - Sputnik. Российская группа "ЮТэйр" будет помогать тушить пожары в Казахстане, соответствующий меморандум заключен на выставке вертолетной индустрии HeliRussia в четверг.


У наших то ни кислородных масок, ни батареек в рациях, ни костюмов защитных, на личных автомобилях на пожар, в них и сгорели заживо. Стыдобище.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1755
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 20:53
#6500
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Цитата:
Змея Подколодная:

Вопрос,а что мешало обратиться за помощью сразу?Или санкции мешают?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12647
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 21:13
#6501
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Цитата:
Змея Подколодная:
За то тут на форуме много русофобов постояно язвительно кричало. Дым идёт из России, иди тушить свои леса, не фига не че не можите ватники. И вот беда пришла и на нашу землю. И сразу рот закрыли . У нас-то ситуация тоже очень плохая. Да че плохая, у нас ваще выяснилось кроме лопат не че нету :-(
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1660
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 21:45
#6502
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Цитата:
Взвод ВСУ 110-й отдельной мотострелковой бригады сдался в плен российским войскам на авдеевском направлении. Соответствующее видео военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, командир подразделения лично связался с российскими бойцами и сообщил о готовности сдаться в плен, поскольку хотел спасти личный состав.

Руденко пояснил, что украинское командование отказало взводу в эвакуации, несмотря на большое количество раненых. После переговоров с российской стороной украинские боевики прибыли в условленное место на БМП.

На кадрах видеоролика можно увидеть, как БМП с белым флагом выезжает к бойцам ВС РФ, после чего из бронемашины выходят украинские военные и ложатся на землю. При этом внутри остаются несколько тяжелораненых военнослужащих, которым позднее оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее несколько военных ВСУ, сдавшихся в плен российской армии, призвали бывших сослуживцев последовать их примеру. По словам бойцов, в плену их хорошо содержат и к ним отличное отношение.


Бывает)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 21:48
#6503
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Цитата:
Змея Подколодная:
На кадрах видеоролика можно увидеть

Вот пропагандисты.
Язык есть.
Ролика нет..
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1660
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 21:49
#6504
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Цитата:
Вопрос,а что мешало обратиться за помощью сразу?Или санкции мешают?


Думали справится имеющимися средствами пожаротушения, а именно-лопатами.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1660
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 21:51
#6505
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Цитата:
Ролика нет..


Интернет завирусил этим роликом. В поисковик забей и будет тебе счастье.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9322
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 21:54
#6506
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ЦЕЛЬ ТА ЖЕ!
Цели специальной военной операции на Украине корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом не меняются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
В ходе встречи с военными корреспондентами президент России Владимир Путин сообщил, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине остаются неизменными. Они фундаментальны: Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, - сказал президент России.
Таким образом, чаяния Киева, который надеется, что на Россию удастся повлиять какими бы то ни было сложными махинациями, себя не оправдали. Не будет реверансов и в сторону так называемой "партии мира", которой хотелось бы не только остановить СВО, но и откатить всё назад, передав территории, где люди голосовали за вхождение в состав России.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9322
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 21:56
#6507
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ТРИ ОТВЕТА ОТ ПРЕЗИДЕНТА!
Владимир Путин ответил на самые тревожные вопросы в России. Они касаются военного положения, новой волны мобилизации и срочников в зоне СВО.

Больше года граждане России с тревогой обсуждают возможное введение военного положения и объявление новой волны мобилизации. Однако президент Владимир Путин поставил точку в самых распространённых вопрос и на все однозначно ответил - сегодня такой необходимости нет.
По словам президента России, военное положение на данный момент не нужно, вторая волна мобилизации также сейчас не имеет смысла. Кроме того, срочников не будут отправлять в зону спецоперации, поскольку людей на фронте достаточно. Уточняется, что в зону спецоперации удалось набрать около 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами прибавляется ещё 6 тысяч солдат.
Что касается сроков, на которые они отправлены на фронт, то решения принимаются индивидуально. Однако, по словам Путина, всем предоставляются регулярные отпуска, после которых практически все возвращаются обратно. Кроме того, Владимир Путин отметил, что границы России можно было укрепить лучше, чтобы избежать таких обстрелов. Стоит отметить, что наиболее интенсивным атакам подвергается Белгородская область, но сейчас на территории региона противника нет.

Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9322
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 21:59
#6508
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НИ ОДИН ДРЫЩ НЕ ПРОЙДЁТ!
Принято решение об участии чеченских бойцов совместно с другими подразделениями в обеспечении безопасности границы России и Украины - как в Белгородской области, так и в других регионах.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в личном телеграм-канале, что бойцы батальона "Запад-АХМАТ" Минобороны России вместе с другими подразделениями начинают работу в Белгородской области на границе с Украиной.
Ранее, напомнил Кадыров, депутат Госдумы, Герой России Адам Делимханов встретился с губернатором области Вячеславом Гладковым. Царьград предполагал, что беседа касается передислокации части сил чеченских подразделений. Теперь ясно, что так и было решено:На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах, - сказал Кадыров.

По оценке Кадырова, эффективные меры взаимодействия были выработаны, таким образом, безопасность на приграничных территориях удастся усилить. Глава Чечни выразил уверенность, что поставленные перед бойцами цели буду достигнуты. Добавим, только что и президент России Владимир Путин сообщил, что в Белгородской области (как и в других приграничных регионах) сейчас проводится работа по укреплению границ. Задачи решаются быстрыми темпами.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2278
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 22:02
#6509
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Цитата:
Змея Подколодная:
У наших то ни кислородных масок, ни батареек в рациях, ни костюмов защитных, на личных автомобилях на пожар, в них и сгорели заживо. Стыдобище.

А чему тут радоваться? в чём радость то? Что к россиянам обратились? Глупость и халатность не зависят от государства, когда были лесные пожары в Испании, тоже много чего испанские журналисты про своих чиновников нелестного написали. И испанцы обращались за помощью к Франции. Я намеренно не пишу про российские пожары. Уверен, если покопаться и у россиян найдутся и факты и глупости и халатности при лесных пожарах. Лесов у них гораздо больше . чем у нас и опыта в борьбе с ними соответственно тоже больше. Так что ничего такого в этом я не вижу,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 22:04
#6510
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Цитата:
Змея Подколодная:
Интернет завирусил этим роликом. В

Ну..
Начинается..
Тут нет, там есть, у Бога..
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