Отправлено: - 22:02

Змея Подколодная:

У наших то ни кислородных масок, ни батареек в рациях, ни костюмов защитных, на личных автомобилях на пожар, в них и сгорели заживо. Стыдобище.

Цитата:А чему тут радоваться? в чём радость то? Что к россиянам обратились? Глупость и халатность не зависят от государства, когда были лесные пожары в Испании, тоже много чего испанские журналисты про своих чиновников нелестного написали. И испанцы обращались за помощью к Франции. Я намеренно не пишу про российские пожары. Уверен, если покопаться и у россиян найдутся и факты и глупости и халатности при лесных пожарах. Лесов у них гораздо больше . чем у нас и опыта в борьбе с ними соответственно тоже больше. Так что ничего такого в этом я не вижу,