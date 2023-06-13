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≡ Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46967
Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в Казахстане
Отправлено: 13.06.23 - 13:34
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В Казахстане планируют повысить минимальные цены на крепкий алкоголь с 1 октября. Проект концепции Министерства финансов опубликовали на сайте "Открытые НПА".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3031
Re: Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в...
Отправлено: 13.06.23 - 13:34
#1
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самогонщики потирают руки!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3153
Re: Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в...
Отправлено: 13.06.23 - 13:44
#2
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26436
Re: Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в...
Отправлено: 13.06.23 - 14:57
#3
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Да чушь все это.
Тот же Абсолют например Манго стоит бутылка 7 с чем то тысяч, но постоянные скидки, 6 с чем то и где то в Смайле вроде видел 5 с чем то..
Как на него повлияют эти копейки, наверно никак..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9429
Re: Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в...
Отправлено: 13.06.23 - 19:37
#4
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Цитата:
111:
Да чушь все это. Тот же Абсолют например Манго стоит бутылка 7 с чем то тысяч, но постоянные скидки, 6 с чем то и где то в Смайле вроде видел 5 с чем то.. Как на него повлияют эти копейки, наверно никак..

Речь идёт о минимальных ценах ,ниже которых продавать нельзя,а так Абсолют может хоть 70000 стоит никто не запрещает.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2275
Re: Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в...
Отправлено: 13.06.23 - 19:53
#5
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Был в Украине в конце 90 х, кроме Абсолюта, абсолютно вся водка продававшаяся в магазинах была отвратительного качества и только у бабок горилка была настоящей. Абсолют не подделывали из за дороговизны, поэтому он не пользовался популярностью. уже не помню сейчас, кажется больше миллиона купонов бутылка стоила. при зарплате у вахтёра кожевенного комбината 600000 купонов в месяц.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12644
Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в Казахстане
Отправлено: 13.06.23 - 20:07
#6
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Самая нормальная и качественная водка только у моего соседа и друга Генацвале. Качественый аппарат. Качестаеные ингредиенты) цена правда тоже растёт. Ну это понятно, у нас стабильно только корупция.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12644
Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в Казахстане
Отправлено: 13.06.23 - 20:10
#7
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Цитата:
saba:

Раньше деду привозил национальную польскую водку Зубровка. Больше сказал не надо. Гадость. Наша казахская вкусней и качественней)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12644
Повысить минимальные цены на крепкий алкоголь планируют в Казахстане
Отправлено: 13.06.23 - 20:12
#8
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Цитата:
saba:

Я не считаю себя супер патриотом. Но по мне наша местная продукция вкусней. Любая. Хоть колбасы. Хоть водка. И тд.
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