Отправлено: - 19:37

111:

Да чушь все это. Тот же Абсолют например Манго стоит бутылка 7 с чем то тысяч, но постоянные скидки, 6 с чем то и где то в Смайле вроде видел 5 с чем то.. Как на него повлияют эти копейки, наверно никак..

Цитата:Речь идёт о минимальных ценах ,ниже которых продавать нельзя,а так Абсолют может хоть 70000 стоит никто не запрещает.