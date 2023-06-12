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"Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете отдыха на природе прокомментировали чиновники в Костанайской области
"Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете отдыха на природе прокомментировали чиновники в Костанайской области
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