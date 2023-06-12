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≡ "Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете отдыха на природе прокомментировали чиновники в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46967
"Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете отдыха на природе прокомментировали чиновники в Костанайской области
Отправлено: 12.06.23 - 17:58
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- Мы хотели заехать, но сказали, что нельзя гулять. Везде дроны летают! - сообщает женский голос в рассылке. - В связи с ЧП аким позакрывал все леса!
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1234
Re: "Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете...
Отправлено: 12.06.23 - 17:58
#1
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Цитата:
- В периоды высокой пожарной опасности, то есть, когда на улице высокая температура воздуха, продолжительное отсутствие осадков и порывистый ветер, для сохранения лесных массивов области, вводятся ограничительные меры по запрещению въезда транспортных средств и доступа населения в леса, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда, - пояснил Сапаргали. - Во избежание лесных пожаров, наносящих большой ущерб растительному и животному миру, просим население воздержаться от посещения лесов.

Источник:


Так правильно! В России сейчас разведение костра в своём дворе запрещён! А про лес вообще молчу! Штрафы огромные!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6120
Re: "Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете...
Отправлено: 12.06.23 - 18:59
#2
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Что даже веников нынче не нарвать, как же теперь париться будем?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4385
Re: "Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете...
Отправлено: 12.06.23 - 21:08
#3
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Самые крупные пожары в лесах у нас обычно из-за умышленных поджогов! На втором месте - сельхозпалы. Но это тоже умышленные поджоги.
А вот бытовые - неосторожное обращение с огнем. Но это внутри населённых пунктов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
324
Re: "Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете...
Отправлено: 12.06.23 - 21:11
#4
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....и правильно сделал аким нечего шляться по лесам в пожароопасный сезон.Веники можим закупитьу европейцев они лучшего качества чем наши мне вот с германии привезли супервеник.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1234
Re: "Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете...
Отправлено: 12.06.23 - 23:08
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
мне вот с германии привезли супервеник.

и чем они супер?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
324
Re: "Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете...
Отправлено: 12.06.23 - 23:39
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и чем они супер?


....у веников листья не отпадают вот и супер пупер веник.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7724
Re: "Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете...
Отправлено: 13.06.23 - 18:03
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В России сейчас разведение костра в своём дворе запрещён!

---Господи , какие глупости ? Где вы только находите такое ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2275
Re: "Аким позакрывал все леса" - Рассылку о запрете...
Отправлено: 13.06.23 - 18:26
#8
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Цитата:
Гога:
-Господи , какие глупости ?

Меня честно говоря тоже раздражает это. Почему когда говоришь про Казахстан, надо приплетать Россию? Ну и вообще все эти аргументы, когда говоришь про одни факты, а тебе говорят:" А ты знаешь как такие то в такой же ситуации поступили?" Ну да вот так поступили, а разве в этот момент мы их обсуждаем ?
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