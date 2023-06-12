Отправлено: - 18:26

Гога:

-Господи , какие глупости ?

Цитата:Меня честно говоря тоже раздражает это. Почему когда говоришь про Казахстан, надо приплетать Россию? Ну и вообще все эти аргументы, когда говоришь про одни факты, а тебе говорят:" А ты знаешь как такие то в такой же ситуации поступили?" Ну да вот так поступили, а разве в этот момент мы их обсуждаем ?