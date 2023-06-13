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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 15:52
#6466
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Война, как она оживила в нас животные инстинкты..
Z-патриоты хотят убивать, убивать и убивать..
Даже начали елозить, что им земля украинская оказывается не нужна была..
Вот ведь очередная чертовщина какая с ними..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 15:54
#6467
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Флуд бьет опять рекорды.
Самая поп тема!

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 15:55
#6468
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Наконец то мужики проснулись.
И некоторые поняли только на днях, что оказывается идет война, где убивают..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 15:58
#6469
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Цитата:
111:
унитазов нет, стиралок,

Да не говори. Понастроили во дворах многоэтажек туалетов-скворечников. По утрам и вечерам очереди огромные (шутка ли - 320 квартир в доме), некоторые не выдерживают. Стиралку когда перевозили - вооруженную охрану пришлось нанимать. Сейчас сломалась - мы из неё шкаф сделали, а жена на реку стирать ходит, за 4 километра. Вот бяда-то!
Ну что - на этот раз я правду сказал хоть?

[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2023 - 16:01]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 16:03
#6470
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Цитата:
Victor Yang:
- на этот раз я правду сказал хоть?

Ты чуть отойди от Москвы, тогда узнаешь правду, и почему за унитазы идут воевать ваши нищие люди, которых довели до этого..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 16:04
#6471
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Цитата:
111:
Флуд бьет опять рекорды. Самая поп тема!

Какой же ты умничка! И комментарии посчитал, и на скриншот надписи нанес! Молодчинка просто! Пусечка!

[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2023 - 16:07]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3031
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 16:05
#6472
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Цитата:
Гога:
На мове говорил ?

на суржике
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 16:06
#6473
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Цитата:
111:
Ты чуть отойди от Москвы

1493 км по прямой - достаточно "чуть"? Или нещитово? Ну наверное щитово - я ж написал как у нас уличные туалеты стоят во дворах.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 16:16
#6474
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Цитата:
Victor Yang:
1493 км по прямой - дос

А какая гордость..
Зайди на 1495й.
В округе..
Своей.
Курск там сколько туалет с крысами




[Исправлено: 111, 13.06.2023 - 16:17]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 16:21
#6475
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Что вы там хотите восстанавливать, когда в своем Томске или где там, разруха
Прорагандисты..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 16:23
#6476
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Еще бы парочку Уважаемых сюда загнать и было бы веселее к тому же..
Кстати где Серый, неужели от мобилизации сбежал и теперь где то в Грузии?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 16:50
#6477
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Что замолчали то?
Война же не останавливается, это как сердце бьется..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 16:52
#6478
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Пока я устанавливаю хайлюк приложение для камер двора



Почему то на поздний андроид не устанавливается, только вот айфон..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 17:18
#6479
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Цитата:
111:
Зайди на 1495й.

Да зачем? Я же тебе говорю - у меня во дворе такие туалеты с крысами. И ходят туда все по очереди. Вчера уговорили управляйку ещё два вырыть.
Цитата:
111:
Что вы там хотите восстанавливать, когда в своем Томске или где там, разруха

Ти же моя лапочка! Видосики нашел самые правдивенкие! Что бы мы без тебя тут делали?! Так и жили бы, ничегошеньки не зная. Ютуба-то у нас нет, вместо компуктера счеты вот использую, к ынтернету по радиоточке подсоединяюсь, чертежи на кульмане на старых обоях выполняю. Тебя нужно к награде приставить обязательно! Усипусечка наш форумный!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4243
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.06.23 - 17:20
#6480
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Цитата:
Kairat stayer:
Так они, однобоко рассматривают, посмотрим. Многое в предстоящих сражениях будет зависеть от поставляемого Украине вооружения. Вот достоверная информация, в том числе из РИА. Новости. РУ. Так, на днях Конгресс США подготовил проект резолюции с призывом к президенту Джо Байдену незамедлительно передать Украине тактические баллистические ракеты, класса земля-земля Атакмс, дальность стрельбы до 300 км. В зависимости от модификаций снабжены спутниковой навигацией, предназначены для поражения точечных целей. Запускают из Хаймерсов М 412 (на колёсном шасси, одна ракета) и М 270 MLRS (на гусеничном шасси, две ракеты).

Их можно использовать как штурмовую авиацию, прикрывать наступление. Ура патриоты правы, в том, что всё осуществляется с координацией со стороны США.

Следует, обеспечить обоим сторонам общевойсковое слаживание, синхронную работу всех родов войск. Конечный результат, кто из противников переиграет на поле боя, тот и победит. Эксперты отмечают, что в настоящее время нет слаженности в местах стыков различных подразделений, где заканчивается зона ответственности одного подразделения и начинается другого. Там в наиболее слабом месте и будут прорывать оборону. Как отметил выше, будем наблюдать!


Выше речь идёт за координацию процессов контрнаступления, со стороны проклятого для некоторых США. Ниже по ссылке Юрий Швец ссылаясь на ответственных должностных лиц, экспертов и.т.д. разъясняет каким планируется и будет основной удар ВСУ, о потерях в живой силе технике в настоящее время на первоначальном этапе, какие силы и средства задействованы и какие необходимы в перспективе.

Подробнее здесь:
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