Отправлено: - 17:18

111:

Зайди на 1495й.

111:

Что вы там хотите восстанавливать, когда в своем Томске или где там, разруха

Цитата:Да зачем? Я же тебе говорю - у меня во дворе такие туалеты с крысами. И ходят туда все по очереди. Вчера уговорили управляйку ещё два вырыть.Цитата:Ти же моя лапочка! Видосики нашел самые правдивенкие! Что бы мы без тебя тут делали?! Так и жили бы, ничегошеньки не зная. Ютуба-то у нас нет, вместо компуктера счеты вот использую, к ынтернету по радиоточке подсоединяюсь, чертежи на кульмане на старых обоях выполняю. Тебя нужно к награде приставить обязательно! Усипусечка наш форумный!