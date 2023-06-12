Отправлено: - 13:40

Kairat stayer:

Так они, однобоко рассматривают, посмотрим. Многое в предстоящих сражениях будет зависеть от поставляемого Украине вооружения. Вот достоверная информация, в том числе из РИА. Новости. РУ. Так, на днях Конгресс США подготовил проект резолюции с призывом к президенту Джо Байдену незамедлительно передать Украине тактические баллистические ракеты, класса земля-земля Атакмс, дальность стрельбы до 300 км. В зависимости от модификаций снабжены спутниковой навигацией, предназначены для поражения точечных целей. Запускают из Хаймерсов М 412 (на колёсном шасси, одна ракета) и М 270 MLRS (на гусеничном шасси, две ракеты).



Их можно использовать как штурмовую авиацию, прикрывать наступление. Ура патриоты правы, в том, что всё осуществляется с координацией со стороны США.



Следует, обеспечить обоим сторонам общевойсковое слаживание, синхронную работу всех родов войск. Конечный результат, кто из противников переиграет на поле боя, тот и победит. Эксперты отмечают, что в настоящее время нет слаженности в местах стыков различных подразделений, где заканчивается зона ответственности одного подразделения и начинается другого. Там в наиболее слабом месте и будут прорывать оборону. Как отметил выше, будем наблюдать!

Цитата:На днях, 15 июня текущего года очередной Рамштайн, по счёту 13, затем 16 июня заседание с участием руководителей министерств обороны стран НАТО. Анонсируют, что будут рассматривать вопросы касающийся поставок Украине истребителей, комплексов ПВО, снарядов амуниции, артиллерии и.т.д. Будем наблюдать!