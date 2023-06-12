Ну начинается.. Для этого есть расследования по военным преступлениям и очень жаль конечно, что ты вообще ничего не понимаешь, и для тебя омерзительны лишь какие то смешки, а не сами убийства.. С тобой все ясно. А я отдыхаю пока
Заканчивается "А судьи КТО?!" Не смеши мои ботинки. В современном мире ничему и никому верить нельзя. Тебе Христа людоедом изобразят так, что хрен докопаешься. На три-пятнадцать Уверенно, по факту, ты можешь говорить только за себя, за то что видишь своими глазами. А не трепаться попусту. Если ты мужик, разумеется.
Хех.. Приглашаю тебя на чай, в гости. Там и поговорим. Когда у тебя время свободное будет? Мой адрес Аль Фараби 85. Известный дом. Ну и поговорим, как мужики, без слез и брани. Устраивает? Я просто за, чтобы мы вместе с тобой нашли что то общее, а ты как?
Можешь привести с собой супругу, детей, чтоб и моей было хорошо, общаясь с ними и моими детьми. Ну ты понял о чем я, поговорим, где то я конечно не прав, извинюсь, тем более моя жена крещеная христианка.. От тебя извинений не буду же требовать, ты будешь моим гостем, я буду только как то ублажать тебя..
111: Можешь привести с собой супругу, детей, чтоб и моей было хорошо, общаясь с ними и моими детьми
А давайте дружить семьями(с) Между прочим хорошая мысль. Я уже предлагал Юджину у него на даче жарить шашлык, кушать огурцы. У тебя можно пивас пить и любоваться на ночной город. У Добринцова можно в бассейне во дворе купатся. Ну и тд.)
СВОИХ БРОСАЮТ Два украинских экипажа БМП сдались в плен российской стороне в районе Авдеевки (ДНР.) Об этом пишет ТАСС со ссылкой представителя силовых структурах региона. Причиной стало большое количество раненых украинских солдат и отказ в эвакуации со стороны штабов ВСУ.
Сообщается, что на связь с одним из российских подразделений вышел командир одного из взводов 110 ОМБр ВСУ. Он попросил с оказать медпомощь его раненным солдатам. По его словам, украинская сторона отказала им в эвакуации. В ходе переговоров представитель ВСУ просил обеспечить безопасный коридор. Сдача остатков его подразделения происходила со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1. в итоге все прошло успешно. Сейчас бойцы ВСУ находятся на территории республики. Среди раненых есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В отношении остальных проводятся проверочные мероприятия на причастность их к совершению военных преступлений.
РАЗГРОМ ДИВЕРСАНТОВ В Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы подразделения Вооруженных сил России разгромило диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Уточняется, что ДГК попыталась тайно атаковать российские позиции. "Капитан Рыжкович заметил приближение противника, вместе с подчиненными занял выгодные позиции на местности и начал отражать нападение... В результате ДРГ, несмотря на численное преимущество, понесла существенные потери и отступила", - говорится в сообщении.
МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО! Как сообщает CNN, советник президента Украины Игорь Жовква в беседе с журналистами рассказал о конечной цели контрнаступления ВСУ. По его словам, Киев с помощью этой кампании планирует вернуть все утраченные территории. "Конечная цель — отвоевать все территории, включая Крым... Но Украине может потребоваться много месяцев, чтобы достичь своих целей", - отметил советник Зеленского.
ТРЕБУЕТСЯ "МЯСО" Нокаут для мобилизованных: военкомы Украины бьют 17-летних. Госпитали переполнены трехсотыми. Вышел за хлебом — вернулся с повесткой. На Украине продолжают ловить призывников на улицах. В Умани два военкома избили прохожего, нацепили на него наручники и утащили без сознания в подворотню. Мобилизация стала жестче после начала наступления ВСУ. Госпитали переполнены «трехсотыми», на поле требуются свежие боевики. Видео тут
ОБОРОТНИ Украинские боевики переодеваются в российскую форму для провокаций.В районе Голой Пристани и Алешек были замечены группы украинских ДРГ, которые переоделись в форму российской полиции. Кроме того, украинские боевики используют форму Росгвардии и отличительные знаки Красного креста."Ряд изданий уже поднимали эту тему и даже давали ориентировки на лиц в новой форме полиции и ВС России. По неподтвержденным пока что данным - одно из наших подразделений вступило в огневой контакт с переодетыми диверсантами", - говорится в сообщении.Жителей Херсонской области просят соблюдать осторожность и бдительность.
Kairat stayer: Так они, однобоко рассматривают, посмотрим. Многое в предстоящих сражениях будет зависеть от поставляемого Украине вооружения. Вот достоверная информация, в том числе из РИА. Новости. РУ. Так, на днях Конгресс США подготовил проект резолюции с призывом к президенту Джо Байдену незамедлительно передать Украине тактические баллистические ракеты, класса земля-земля Атакмс, дальность стрельбы до 300 км. В зависимости от модификаций снабжены спутниковой навигацией, предназначены для поражения точечных целей. Запускают из Хаймерсов М 412 (на колёсном шасси, одна ракета) и М 270 MLRS (на гусеничном шасси, две ракеты).
Их можно использовать как штурмовую авиацию, прикрывать наступление. Ура патриоты правы, в том, что всё осуществляется с координацией со стороны США.
Следует, обеспечить обоим сторонам общевойсковое слаживание, синхронную работу всех родов войск. Конечный результат, кто из противников переиграет на поле боя, тот и победит. Эксперты отмечают, что в настоящее время нет слаженности в местах стыков различных подразделений, где заканчивается зона ответственности одного подразделения и начинается другого. Там в наиболее слабом месте и будут прорывать оборону. Как отметил выше, будем наблюдать!
На днях, 15 июня текущего года очередной Рамштайн, по счёту 13, затем 16 июня заседание с участием руководителей министерств обороны стран НАТО. Анонсируют, что будут рассматривать вопросы касающийся поставок Украине истребителей, комплексов ПВО, снарядов амуниции, артиллерии и.т.д. Будем наблюдать!
Ранее отмечал, что Украине не особо современное оружие предоставляется их союзниками. Как отметил выше, многое будет зависит от поставляемого вооружения. На днях президент РФ В.Путин указал на нехватку современных вооружений в российской армии, однако отметил, что отечественный ОПК развивается быстро.
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