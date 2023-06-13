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≡ Что нужно знать и учитывать при планировании перевозки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46964
Что нужно знать и учитывать при планировании перевозки
Отправлено: 13.06.23 - 11:21
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Грузоперевозки представляют собой непростой логистический процесс, который следует тщательно и ответственно спланировать. От того, насколько качественно будет организовано и проведено такое мероприятие, зависит сохранность и целостность перевозимых грузов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6120
Re: Что нужно знать и учитывать при планировании перевозки
Отправлено: 13.06.23 - 11:21
#1
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На российском таможенном пункте большие задержки, фуры выстроились до самого поворота на Тройцк. Легковые быстро проходят
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