Отправлено: - 11:46

Тимур Гафуров:

Речь идет не об организации с таким названием, а о государственном центре судебных экспертиз. То есть об экспертах, чья работа оплачивается за счет госбюджета. Поэтому и слово дали с маленькой буквы

[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2023 - 11:50]

Цитата:Ну смотрите сами - я не настаиваю. Но участи читателей таки возникнет неоднозначное понимание. А для тех кто "не в теме" будет без разницы про какую госэкспертизу речь, и, про ходя мимо Алтынсарина, 151А, будут кивать -"а, это же те, которые заключения по шаблону пишут не разбираясь..."