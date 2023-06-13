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≡ "Взяли текст по шаблону" - Компетентность госэкспертизы поставили под сомнение в суде между бывшими супругами в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46964
"Взяли текст по шаблону" - Компетентность госэкспертизы поставили под сомнение в суде между бывшими супругами в Рудном
Отправлено: 13.06.23 - 10:58
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Адвокат Дамир Хамитов настаивал - он не только считает костанайскую экспертизу проведенной с нарушениями, но и готов представить заключение экспертизы из Санкт-Петербурга с прямо противоположными выводами.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15768
"Взяли текст по шаблону" - Компетентность госэкспертизы поставили под сомнение в суде между бывшими супругами в Рудном
Отправлено: 13.06.23 - 10:58
#1
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Цитата:
Компетентность госэкспертизы поставили под сомнение в суде

Источник:

Наверное, лучше исправить слово "госэкспертиза" в заголовке. Т.к. РГП "Госэкспертиза" - краткое наименование Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов», а рекчь идет совсем о другой экспертизе.

[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2023 - 11:00]
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1692
"Взяли текст по шаблону" - Компетентность госэкспертизы поставили под сомнение в суде между бывшими супругами в Рудном
Отправлено: 13.06.23 - 11:11
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Наверное, лучше исправить слово "госэкспертиза" в заголовке.

Речь идет не об организации с таким названием, а о государственном центре судебных экспертиз. То есть об экспертах, чья работа оплачивается за счет госбюджета.
Поэтому и слово дали с маленькой буквы
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6120
Re: "Взяли текст по шаблону" - Компетентность...
Отправлено: 13.06.23 - 11:16
#3
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Самый обычный бытовой сценарий, когда супруга вначале ласковая такая, а как только заполучила дарение, сразу же выставила дарителя за дверь. Учитывая, что квартира досталась по наследству от мамы, следует встать на сторону дарителя. Тут на мой взгляд никаких экспертиз не надо, всё как на ладони
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2270
Re: "Взяли текст по шаблону" - Компетентность...
Отправлено: 13.06.23 - 11:16
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Наверное, лучше исправить слово "госэкспертиза"

Сразу видно проектировщика :-) . для проектировщика госэкспертиза. это одновременно и пугало и священная корова. Хотя в общем смысле наверное любое экспертное предприятие со 100% участием государства имеет право называться госэкспертизой, просто в отдельно взятой специализации.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15768
"Взяли текст по шаблону" - Компетентность госэкспертизы поставили под сомнение в суде между бывшими супругами в Рудном
Отправлено: 13.06.23 - 11:46
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Речь идет не об организации с таким названием, а о государственном центре судебных экспертиз. То есть об экспертах, чья работа оплачивается за счет госбюджета. Поэтому и слово дали с маленькой буквы

Ну смотрите сами - я не настаиваю. Но участи читателей таки возникнет неоднозначное понимание. А для тех кто "не в теме" будет без разницы про какую госэкспертизу речь, и, про ходя мимо Алтынсарина, 151А, будут кивать -"а, это же те, которые заключения по шаблону пишут не разбираясь..."

[Исправлено: Victor Yang, 13.06.2023 - 11:50]
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