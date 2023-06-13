Re: "Взяли текст по шаблону" - Компетентность...

Отправлено: - 11:16

Самый обычный бытовой сценарий, когда супруга вначале ласковая такая, а как только заполучила дарение, сразу же выставила дарителя за дверь. Учитывая, что квартира досталась по наследству от мамы, следует встать на сторону дарителя. Тут на мой взгляд никаких экспертиз не надо, всё как на ладони