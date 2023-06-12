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111: Можешь привести с собой супругу, детей, чтоб и моей было хорошо, общаясь с ними и моими детьми

Цитата:А давайте дружить семьями(с)Между прочим хорошая мысль. Я уже предлагал Юджину у него на даче жарить шашлык, кушать огурцы. У тебя можно пивас пить и любоваться на ночной город. У Добринцова можно в бассейне во дворе купатся. Ну и тд.)