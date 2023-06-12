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≡ «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о жалобах на дорожную разметку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46961
«Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о жалобах на дорожную разметку
Отправлено: 12.06.23 - 11:19
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Сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в акимате областного центра говорили о большом количестве обращений по поводу новой разметки. Их фиксирует Ikomek, они есть в социальных сетях, отражаются в публикациях СМИ. Акимат намерен отреагировать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12640
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 12.06.23 - 11:19
#1
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Цитата:
но надо все-таки посмотреть, насколько это целесообразно и на всех ли улицах нужно, - сказал аким

Че тут смотреть и так всё понятно. Алкоголиков всех переловили. И На сегоднешний день пересечение сплошной линии это самый высокий доход в бюджет.Не какие детские превышение скорости не сравнятся. К тому же всё чётко продумано. Разворот теперь будет только на перекрёстке, тоесть пробки там будут обезательно. А торопыги у нас есть всегда и будут нарушать. На это и расчёт. Доход минимум на один экипаж в смену не меньше ляму будет выходить. Достаточно поймать 5 машин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26399
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 12.06.23 - 11:42
#2
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Пошли проверять свою тупость..
А зачем?
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
346
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 12.06.23 - 13:20
#3
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Буквально в эту субботу столкнулся с подобной ситуацией. Улица Карбышева между ул.Воинов Интернационалистов и ул.Челябинская. Если едешь в направлении с КЖБИ в сторону Западного, то нет ни одного поворота налево (разворота/заезда). Надо разворачиваться на ул.Челябинской на АВТОЦОНе, Вот там и получается весёлая пробка. А тем кому прямо выстраиваются в одну полосу, что тоже тормозит проезд перекрёстка Карбышева - Челябинская.
Было же несколько поворотов и поток машин сбрасывался заранее до перекрёстков, теперь ждём больше аварий на АВТОЦОНе, так как кто то поедет налево, другим надо на разворот...

Блин, странно такое улицы должны, вроде как, сбрасывать потоки машин и минимизировать остановки автотранспорта, теперь из-за этих " двойных сплошных" будет расти количество пробок в городе.
По ул.Победы тоже сплошная "хорошая", в районе парка Победы...
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
119
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 12.06.23 - 14:30
#4
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На улице Гашека со двора дома 14 нельзя выехать налево ни с одного выезда, Надо ехать до перекрестка. Зато с родника пожалуйста, для кого только непонятно? На Гашека автотрасса что ли? Ни одной аварии за все время при выезде со двора не припоминается. Если уж что то и делается должно быть обоснованно, а не так как кому то в голову взбрело.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
301
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 12.06.23 - 15:17
#5
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Попривыкали в своих аулах ездить как хотят, теперь возмущаются, что не дают со двора через поток машин выехать налево. И ведь этот колхоз, не только автомобильного движения касается но и повседневной жизни.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9428
«Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о жалобах на дорожную разметку
Отправлено: 12.06.23 - 15:32
#6
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Цитата:
Ильяс:
Попривыкали в своих аулах ездить как хотят, теперь возмущаются, что не дают со двора через поток машин выехать налево

Как быть с фурами на Лермонтова,которые в ДЕП не могут заехать?На ближайшем перекрестке разворачиваться?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12640
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 12.06.23 - 17:06
#7
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Цитата:
Добринцофф:

Если гружёный начнёт на перекрёстке разворачивается, весь асфальт в гармошку соберёт)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1753
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 12.06.23 - 23:35
#8
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Дорожной инфраструктурой и безопасностью движения должны заниматься специалисты, а не акимат.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4297
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 13.06.23 - 00:20
#9
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Цитата:
Vit:
Доход минимум на один экипаж в смену не меньше ляму будет выходить.


Насколько я в курсе: - план по пополнению в бюджет для департамента полиции области, где то около 1 700 000 000 тенге. Теперь считайте, где и как они возьмут столько штрафа??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4297
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 13.06.23 - 00:29
#10
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Цитата:
Lamka:
Улица Карбышева


Эта улица - это рабочая улица:- там столько предприятии и магазинов по продажи запчастей на все виды техники. Только круглый мудак мог додуматься и эту улицу испортить.

Цитата:
Ильяс:
в своих аулах ездить


По ул. Алтынсарина при повороте на областную прокуратуру кто то дорисовал прерывистую и со стороны прокуратуры, что бы им выезжать можно было без помех и прочей фигни типа- разворота на перекрестке. Они тоже выходят: - аульные.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4297
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 13.06.23 - 00:35
#11
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Цитата:
Добринцофф:
На ближайшем перекрестке разворачиваться?


Так на улицах, где акиматовцы выдумали три полосы при подьезде к перекрёстку, и крайная левая с заездом на встречку - думаю что будет когда краска стерётся или зимой когда разметки будет не видно ?? Как тогда ориентироваться водителям и особенно иногородним или тому кто первый раз в городе??
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