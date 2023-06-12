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но надо все-таки посмотреть, насколько это целесообразно и на всех ли улицах нужно, - сказал аким

Цитата:Че тут смотреть и так всё понятно. Алкоголиков всех переловили. И На сегоднешний день пересечение сплошной линии это самый высокий доход в бюджет.Не какие детские превышение скорости не сравнятся. К тому же всё чётко продумано. Разворот теперь будет только на перекрёстке, тоесть пробки там будут обезательно. А торопыги у нас есть всегда и будут нарушать. На это и расчёт. Доход минимум на один экипаж в смену не меньше ляму будет выходить. Достаточно поймать 5 машин.