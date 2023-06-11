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рихард:

Нет навыков обращения со стрелковым оружием, здоровье хилое, да и нутро без стержня

Цитата:сильно много ума нужно чтобы с ним обращаться? или что там, в армии, все сплошь и рядом баллистику изучают? там за час можно понять как это все работает, ну самым недалеким возможно до 3-х понадобится. а оставшееся время на что потрачено? правильно, на то чтобы сделать из человека с, возможно, зачатками индивидуальности - человека бездумно повторяющего мантру про какую-то "родину", твердо уверенного что он у этой "родины" что-то занимал и теперь ей должен."хилость" здоровья, что бы ни означало это словосочетание" с армией связанна примерно никак.ну и напоследок, в 1991-м куда ваша "родина" подевалась, господа со стержнем и с "наиполезнейшим" навыком обращения со стрелковым оружием?