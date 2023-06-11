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≡ С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46961
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 15:49
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В социальных сетях казахстанцы сообщают о рейдах в отношении лиц призывного возраста. Судя по публикациям в Сети, молодых людей принудительно забирают в военкоматы. Правомерны ли такие действия?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
58
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 13.06.23 - 00:31
#15
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Цитата:
рихард:
Нет навыков обращения со стрелковым оружием, здоровье хилое, да и нутро без стержня

сильно много ума нужно чтобы с ним обращаться? или что там, в армии, все сплошь и рядом баллистику изучают? там за час можно понять как это все работает, ну самым недалеким возможно до 3-х понадобится. а оставшееся время на что потрачено? правильно, на то чтобы сделать из человека с, возможно, зачатками индивидуальности - человека бездумно повторяющего мантру про какую-то "родину", твердо уверенного что он у этой "родины" что-то занимал и теперь ей должен.
"хилость" здоровья, что бы ни означало это словосочетание" с армией связанна примерно никак.
ну и напоследок, в 1991-м куда ваша "родина" подевалась, господа со стержнем и с "наиполезнейшим" навыком обращения со стрелковым оружием?
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