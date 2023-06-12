Отправлено: - 20:56

Гога:

А кто тебе сказал , что я радуюсь ?А ты обдолбанный z-патриот?Это название дебила ты на себя примерил?

Цитата:Это был вопрос.Я говорил про обдолбышей.Напомни, где я сказал что ты именно такой?Я лишь сказал, ты что, примерил на себя?Если нет, если ты не обдолбанный зетпатриот, то само собой.Если ты скажешь что да, это ты, то тогда извини, и я с тобой не буду общаться.Только и всего..