Гога: А кто тебе сказал , что я радуюсь ?А ты обдолбанный z-патриот?Это название дебила ты на себя примерил?
Это был вопрос. Я говорил про обдолбышей. Напомни, где я сказал что ты именно такой? Я лишь сказал, ты что, примерил на себя? Если нет, если ты не обдолбанный зетпатриот, то само собой. Если ты скажешь что да, это ты, то тогда извини, и я с тобой не буду общаться. Только и всего..
Рукоплескаю стоя! Уважаемый в суд подает с Таноми, вы собираете комменты и провоцируете меня с тем, чтобы комментов было больше. Думаешь одни вы такие умные? А, Уважаемый в прокуратуру, а потом в суд вероятно..
НЕМЕЦКОЕ ПОЗОРИЩЕ Хвалёные танки Leopard подвели Олафа Шольца. Немцы не понимают, зачем нужно было позориться на весь мир и подвергать Германию опасности. Разрекламированное западное вооружение, с помощью которого киевский режим планировал быстрый победоносный "контрнаступ" до Крыма, не принесли ожидаемого результата – русские не побежали сломя голову. Украинские политики и дипломаты тут же прибегли к проверенному сценарию – принялись просить у Европы ещё больше оружия, причём самого современного и дорогостоящего.
Однако зрелище горящих в запорожских степях немецких "чудо-танков" может помешать планам неонацистов на бесконечные военные поставки с Запада. Во всяком случае, в Германии общество начинает всё громче задавать политикам неудобные и неприятные вопросы.
Дзен-канал "Афтершок-видео" реакцию местных читателей на публикацию в немецком издании Bild о потерях ВСУ первых танков Leopard 2. Вместо гневных русофобских комментариев, на которые, возможно, рассчитывали редакторы, волна возмущения обрушилась на местные элиты, втянувшие страну в противостояние с Россией. В противостояние, которое уже почти приобрело военный характер.
Посетители сайта Bild напомнили, что ещё в прошлом году оппозиционные политики выступали против конфронтации с Москвой и отправки военной техники Киеву. Так, депутат Петр Бистрон напоминал коллегам по бундестагу: в прошлый раз, когда немецкие танки отправились на восток, в итоге русские танки оказались в Берлине. Но тогда парламентария в буквальном смысле высмеяли. Читатели Bild также возмутились действиями канцлера Олафа Шольца, который отправляет передовые немецкие вооружения "на убой" под русские ракеты, тем самым стремительно снижая обороноспособность самой Германии.
БИТЬ ДО КОНЦА! Поражены места расположения резервов ВСУ: Министерство обороны России отчиталось об ударах, нанесённых авиацией, ракетными войсками и артиллерией ночью 12 июня. В ночь с 11 на 12 июня 2023 года Вооружённые силы России поразили места дислокации резервов ВСУ посредством ударов высокоточным оружием большой дальности. Об этом сообщается в оперативной сводке Министерства обороны о ходе проведения СВО. Также, по сведениям военного ведомства в Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а на территории Харьковской области поражён склад боеприпасов ВСУ. В общей сложности авиация, ракетные войска и артиллерия русской армии нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике противника.
НЕЛЕГКАЯ ПРОГУЛКА ЗАВИСИМЫХ Военкор ВГТРК Александр Сладков поделился последними вестями с фронта. По его словам, ВСУ буквально вязнут под огнём русской армии.Как сообщает военный корреспондент с Времевского выступа, ситуация на фронте боевая. У солдат нет никакой паники или взволнованности: идёт боевая работа. За успехами в обороне появляется кураж.
"Лёгкой прогулки, которой казался вчерашний проход вдоль реки Мокрые Ялы, у противника не получается. Он вязнет в нашей обороне,"- сообщает Сладков.Также военкор отмечает, что западная техника, на которую так надеются ВСУ, не способна маневрировать в условиях фронтовой зоны. Сказываются погодные условия и особенности почвы. Кроме того, сегодня вечером ожидается дождь, что ещё больше усложнит задачу противнику. Завтра будет пасмурно, но дождя не будет, поэтому возможно участие авиации.
Также Александр Сладков отмечает, что Украина опять просит новые поставки вооружений от Запада. В ответ Вашингтон и Брюссель кормят Киев обещаниями."По некоторым данным, Запад не даёт, хотя и обещал. Но это ничего не значит. Поставки - элемент управления Украиной. Оружие - эдакое лекарство для смертельно больного, эдакая водка для непохмелённого, противоядие для укушенного змеёй,"- заметил военкор.
СМЕРТЬ В ПРАЗДНИК Киев более 10 раз обстрелял Донецк в День России. Погибла девушка Об обстрелах Донецка сообщает издание "Известия". Корреспондент газеты пообщался с очевидцами атаки на мирный город. Местная жительница Елена рассказала, удар пришёлся по району железнодорожного вокзала и рынка, осколки повредили магазины – повсюду разбиты окна. В результате обстрела в одном из магазинов погибла девушка.Комментируя обстрел, Елена отметила, что местные жители ожидали ударов от украинской армии в День России. Также источник отмечает, сегодня ВСУ нанесли уже более 10 ударов по Донецку из натовского оружия. Под огнем оказались Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы города.
МАКАРОВКА ВЗЯТА ! По информации эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожина, 127-я бригада ВС России в результате контратаки вернула контроль над Макаровкой. Бой, судя по всему длился несколько часов. Ранее военкоры Русской весны утверждали, что 127-я бригада пошла в наступление на Времевском выступе:Российские войска при массированной поддержке авиации наступают на Нескучное, выбивают врага из Макаровки. Прикрытие обеспечивала ствольная и реактивная артиллерия. Военкоры ссылались на бойцов с обозначенного участка фронта.
Кроме того, Русская весна опровергла информацию о боях на окраине Старомлиновки - "это дикий фейк, враг далеко от этого населённого пункта". О том, что Стармлиновка под угрозой, накануне сообщили несколько военных экспертов, вероятно, ориентируясь на разрозненные тезисы, среди которых могли быть и вбросы ЦИПсО.
Как там Марик говорит? Кровожадные z-патриоты?! Сейчас скинули ролик. От мягких пушистиков. Укропатриотов. Случай в Хургаде, где акула россиянина-релоканта (читай убежавшего) съела всем, надеюсь, знаком? Нет, так загуглите. Так вот, омерзительное шоу устроило подобие девушки родом из Украины. Выставило, под кривляния со слезами на отъевшемся едале и печальную мелодию, фотку акулы с траурной лентой, и подписью "Герои не умирают"...Что это?! Если не полное расчеловечивание? Или им можно? Оне же дети, не ведают что творят... Они же только отвечают на агрессию и т.д. А ЧТО сделал этот беженец людоедке? Для них НЕТ хороших русских, на государственном уровне. Им можно это декларировать. Им можно призывать к нашему уничтожению. Нам - можно молча все это терпеть... Святые оне, Марилло?!
Хм.. Отвечу так. Для меня более омерзительней как оккупанты прямой наводкой расстреляли дом целой семьи и похоронили как собак, в глине и песке, без гробов и отпеваний. Это разве сравнить с твоими шоу, которые ты где то смотришь? Для тебя, этого всего не видно и тебе нужно истерию создать вокруг каких то шоу, не видя как z- патриоты убивают целыми семьями?
То есть они убили своих же, русских и тебе их не жаль? А что происходит на пляжах и Куршавелях всего мира, мне просто плевать..
Шольц попросил русских быть аккуратнее с немецкими танками. «Танки оплачены деньгами наших налогоплательщиков, которые не являются стороной конфликта. Если есть такая возможность, то я бы хотел просить русских не уничтожать нашу технику, а, по возможности, просто выводить её из строя и возвращать назад.
Верх цинизма. Ага, щаЗ. Русские вам их вернут, сами в Берлин привезут) к Рейхстагу.
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