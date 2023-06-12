Гога: А кто тебе сказал , что я радуюсь ?А ты обдолбанный z-патриот?Это название дебила ты на себя примерил?
Это был вопрос. Я говорил про обдолбышей. Напомни, где я сказал что ты именно такой? Я лишь сказал, ты что, примерил на себя? Если нет, если ты не обдолбанный зетпатриот, то само собой. Если ты скажешь что да, это ты, то тогда извини, и я с тобой не буду общаться. Только и всего..
Рукоплескаю стоя! Уважаемый в суд подает с Таноми, вы собираете комменты и провоцируете меня с тем, чтобы комментов было больше. Думаешь одни вы такие умные? А, Уважаемый в прокуратуру, а потом в суд вероятно..
НЕМЕЦКОЕ ПОЗОРИЩЕ Хвалёные танки Leopard подвели Олафа Шольца. Немцы не понимают, зачем нужно было позориться на весь мир и подвергать Германию опасности. Разрекламированное западное вооружение, с помощью которого киевский режим планировал быстрый победоносный "контрнаступ" до Крыма, не принесли ожидаемого результата – русские не побежали сломя голову. Украинские политики и дипломаты тут же прибегли к проверенному сценарию – принялись просить у Европы ещё больше оружия, причём самого современного и дорогостоящего.
Однако зрелище горящих в запорожских степях немецких "чудо-танков" может помешать планам неонацистов на бесконечные военные поставки с Запада. Во всяком случае, в Германии общество начинает всё громче задавать политикам неудобные и неприятные вопросы.
Дзен-канал "Афтершок-видео" реакцию местных читателей на публикацию в немецком издании Bild о потерях ВСУ первых танков Leopard 2. Вместо гневных русофобских комментариев, на которые, возможно, рассчитывали редакторы, волна возмущения обрушилась на местные элиты, втянувшие страну в противостояние с Россией. В противостояние, которое уже почти приобрело военный характер.
Посетители сайта Bild напомнили, что ещё в прошлом году оппозиционные политики выступали против конфронтации с Москвой и отправки военной техники Киеву. Так, депутат Петр Бистрон напоминал коллегам по бундестагу: в прошлый раз, когда немецкие танки отправились на восток, в итоге русские танки оказались в Берлине. Но тогда парламентария в буквальном смысле высмеяли. Читатели Bild также возмутились действиями канцлера Олафа Шольца, который отправляет передовые немецкие вооружения "на убой" под русские ракеты, тем самым стремительно снижая обороноспособность самой Германии.
БИТЬ ДО КОНЦА! Поражены места расположения резервов ВСУ: Министерство обороны России отчиталось об ударах, нанесённых авиацией, ракетными войсками и артиллерией ночью 12 июня. В ночь с 11 на 12 июня 2023 года Вооружённые силы России поразили места дислокации резервов ВСУ посредством ударов высокоточным оружием большой дальности. Об этом сообщается в оперативной сводке Министерства обороны о ходе проведения СВО. Также, по сведениям военного ведомства в Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а на территории Харьковской области поражён склад боеприпасов ВСУ. В общей сложности авиация, ракетные войска и артиллерия русской армии нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике противника.
НЕЛЕГКАЯ ПРОГУЛКА ЗАВИСИМЫХ Военкор ВГТРК Александр Сладков поделился последними вестями с фронта. По его словам, ВСУ буквально вязнут под огнём русской армии.Как сообщает военный корреспондент с Времевского выступа, ситуация на фронте боевая. У солдат нет никакой паники или взволнованности: идёт боевая работа. За успехами в обороне появляется кураж.
"Лёгкой прогулки, которой казался вчерашний проход вдоль реки Мокрые Ялы, у противника не получается. Он вязнет в нашей обороне,"- сообщает Сладков.Также военкор отмечает, что западная техника, на которую так надеются ВСУ, не способна маневрировать в условиях фронтовой зоны. Сказываются погодные условия и особенности почвы. Кроме того, сегодня вечером ожидается дождь, что ещё больше усложнит задачу противнику. Завтра будет пасмурно, но дождя не будет, поэтому возможно участие авиации.
Также Александр Сладков отмечает, что Украина опять просит новые поставки вооружений от Запада. В ответ Вашингтон и Брюссель кормят Киев обещаниями."По некоторым данным, Запад не даёт, хотя и обещал. Но это ничего не значит. Поставки - элемент управления Украиной. Оружие - эдакое лекарство для смертельно больного, эдакая водка для непохмелённого, противоядие для укушенного змеёй,"- заметил военкор.
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