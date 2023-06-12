- В периоды высокой пожарной опасности, то есть, когда на улице высокая температура воздуха, продолжительное отсутствие осадков и порывистый ветер, для сохранения лесных массивов области, вводятся ограничительные меры по запрещению въезда транспортных средств и доступа населения в леса, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда, - пояснил Сапаргали. - Во избежание лесных пожаров, наносящих большой ущерб растительному и животному миру, просим население воздержаться от посещения лесов.Источник: