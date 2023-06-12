Отправлено: - 20:27

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И да, я осуждаю тех, кто гонит сотни тысяч

Цитата:---Так что ты здесь то бисер мечешь ? Напиши им напрямую ? Вот адрес --**Отправить письмо главе государства можно несколькими способами: обычной почтой или в электронном виде. Для последнего на официальном сайте президента РФ предусмотрен раздел «Обращение граждан», где можно создать личный кабинет, указав все данные.***---Слабо?