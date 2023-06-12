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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:17
Цитата:
Чтоб он его пропил?
Зачем он там ему в деревне?
Главное чтоб водка была..
Гога:
Так помоги братуЦитата
Так помоги братуЦитата
Чтоб он его пропил?
Зачем он там ему в деревне?
Главное чтоб водка была..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:17
Цитата:
---Не смеши народ ----только за бабки . Вот пустил бы бесплатно ???А ???
111:
Я вообще делал это просто так
Я вообще делал это просто так
---Не смеши народ ----только за бабки . Вот пустил бы бесплатно ???А ???
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:19
Цитата:
Вопрос о том, впустил бы или сделал ВНЖ?
Ты разница не бельме?
Или как то мозги не работают...
Знаешь что это разные вещи и он может не жить у тебя?
Гога:
Вот пустил бы
Вот пустил бы
Вопрос о том, впустил бы или сделал ВНЖ?
Ты разница не бельме?
Или как то мозги не работают...
Знаешь что это разные вещи и он может не жить у тебя?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:20
Цитата:
---Кто кричит ???
111:
Сперва кричите во всю глотку тут что убьете
Сперва кричите во всю глотку тут что убьете
---Кто кричит ???
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:22
Цитата:
У тебя что то много вопросов, про своих Z-патриотов..
На два фронта что ли работаешь, на Кадырова и ЧВК Вагнер?
Гога:
Кто кричит ???
Кто кричит ???
У тебя что то много вопросов, про своих Z-патриотов..
На два фронта что ли работаешь, на Кадырова и ЧВК Вагнер?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:24
А теперь сделай обиженку и скажи как всегда - Ой, ни хачу тут нахадиться, убягаю!..
Блин, быстро писать толстенькими палшиками не получается, приходится поправлять..
[Исправлено: 111, 12.06.2023 - 20:25]
Блин, быстро писать толстенькими палшиками не получается, приходится поправлять..
[Исправлено: 111, 12.06.2023 - 20:25]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:27
Когда вам один, еще ниче.
Но когда вас много как тараканов у алкаша на хате, получается экстаз.
Мне вот этого вот не надо..
Но когда вас много как тараканов у алкаша на хате, получается экстаз.
Мне вот этого вот не надо..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:27
Цитата:
---Так что ты здесь то бисер мечешь ? Напиши им напрямую ? Вот адрес --**Отправить письмо главе государства можно несколькими способами: обычной почтой или в электронном виде. Для последнего на официальном сайте президента РФ предусмотрен раздел «Обращение граждан», где можно создать личный кабинет, указав все данные.***---Слабо?
111:
И да, я осуждаю тех, кто гонит сотни тысяч
И да, я осуждаю тех, кто гонит сотни тысяч
---Так что ты здесь то бисер мечешь ? Напиши им напрямую ? Вот адрес --**Отправить письмо главе государства можно несколькими способами: обычной почтой или в электронном виде. Для последнего на официальном сайте президента РФ предусмотрен раздел «Обращение граждан», где можно создать личный кабинет, указав все данные.***---Слабо?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:28
Цитата:
---А кто тебе сказал , что я радуюсь ?
111:
радуетесь вы
радуетесь вы
---А кто тебе сказал , что я радуюсь ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:28
Цитата:
Это Флуд, что хочу то и мечу..
Ты что, увидел тут госучреждение с акимата?
По моему как был тут Флуд, таким и остался .
С какого перепуга ты так решил, что тут официальный государственный форум?
Гога:
Так что ты здесь то бисер мечешь ?
Так что ты здесь то бисер мечешь ?
Это Флуд, что хочу то и мечу..
Ты что, увидел тут госучреждение с акимата?
По моему как был тут Флуд, таким и остался .
С какого перепуга ты так решил, что тут официальный государственный форум?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:30
Цитата:
А ты обдолбанный z-патриот?
Это название дебила ты на себя примерил?
Гога:
А кто тебе сказал , что я радуюсь ?
А кто тебе сказал , что я радуюсь ?
А ты обдолбанный z-патриот?
Это название дебила ты на себя примерил?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:32
Цитата:
----Ну и зачем об этом тут орать на форуме уже месяц ? Добрые дела любят тишину . А ты самолюбованием тут занимаешься - ах , какой я хороший , ну похвалите же меня .
111:
сделал ВНЖ?
сделал ВНЖ?
----Ну и зачем об этом тут орать на форуме уже месяц ? Добрые дела любят тишину . А ты самолюбованием тут занимаешься - ах , какой я хороший , ну похвалите же меня .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:32
Да уж, пора на улицу, потом полить, потом только сводки..
Моя уже ускакала, не дождалась..
Всему виной обдолбанный z- патриотизм, который некоторые Уважаемые хотят насадить мне..
Моя уже ускакала, не дождалась..
Всему виной обдолбанный z- патриотизм, который некоторые Уважаемые хотят насадить мне..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:34
Цитата:
А это что, не правда?
Да, я помогаю и русскому народу.
Чтоб никакой обдолбыш не говорил, что я этот народ ненавижу.
Да, это так..
Гога:
ты самолюбованием тут занимаешься - ах , какой я хороший , ну похвалите же меня
ты самолюбованием тут занимаешься - ах , какой я хороший , ну похвалите же меня
А это что, не правда?
Да, я помогаю и русскому народу.
Чтоб никакой обдолбыш не говорил, что я этот народ ненавижу.
Да, это так..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:35
Цитата:
Я по моему помогаю еще с марта того года.
Даже еще когда не была объявлена мобилизация, но умные русские молодые люди стартанули, лни все поняли еще тогда.
Гога:
на форуме уже месяц
на форуме уже месяц
Я по моему помогаю еще с марта того года.
Даже еще когда не была объявлена мобилизация, но умные русские молодые люди стартанули, лни все поняли еще тогда.
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