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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:17
#6376
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Цитата:
Гога:
Так помоги братуЦитата

Чтоб он его пропил?
Зачем он там ему в деревне?
Главное чтоб водка была..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:17
#6377
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Цитата:
111:
Я вообще делал это просто так

---Не смеши народ ----только за бабки . Вот пустил бы бесплатно ???А ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:19
#6378
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Цитата:
Гога:
Вот пустил бы

Вопрос о том, впустил бы или сделал ВНЖ?
Ты разница не бельме?
Или как то мозги не работают...
Знаешь что это разные вещи и он может не жить у тебя?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:20
#6379
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Цитата:
111:
Сперва кричите во всю глотку тут что убьете

---Кто кричит ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:22
#6380
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Цитата:
Гога:
Кто кричит ???

У тебя что то много вопросов, про своих Z-патриотов..
На два фронта что ли работаешь, на Кадырова и ЧВК Вагнер?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:24
#6381
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А теперь сделай обиженку и скажи как всегда - Ой, ни хачу тут нахадиться, убягаю!..
Блин, быстро писать толстенькими палшиками не получается, приходится поправлять..

[Исправлено: 111, 12.06.2023 - 20:25]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:27
#6382
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Когда вам один, еще ниче.
Но когда вас много как тараканов у алкаша на хате, получается экстаз.
Мне вот этого вот не надо..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:27
#6383
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Цитата:
111:
И да, я осуждаю тех, кто гонит сотни тысяч

---Так что ты здесь то бисер мечешь ? Напиши им напрямую ? Вот адрес --**Отправить письмо главе государства можно несколькими способами: обычной почтой или в электронном виде. Для последнего на официальном сайте президента РФ предусмотрен раздел «Обращение граждан», где можно создать личный кабинет, указав все данные.***---Слабо?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:28
#6384
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Цитата:
111:
радуетесь вы

---А кто тебе сказал , что я радуюсь ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:28
#6385
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Цитата:
Гога:
Так что ты здесь то бисер мечешь ?

Это Флуд, что хочу то и мечу..
Ты что, увидел тут госучреждение с акимата?
По моему как был тут Флуд, таким и остался .
С какого перепуга ты так решил, что тут официальный государственный форум?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:30
#6386
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Цитата:
Гога:
А кто тебе сказал , что я радуюсь ?

А ты обдолбанный z-патриот?
Это название дебила ты на себя примерил?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:32
#6387
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Цитата:
111:
сделал ВНЖ?

----Ну и зачем об этом тут орать на форуме уже месяц ? Добрые дела любят тишину . А ты самолюбованием тут занимаешься - ах , какой я хороший , ну похвалите же меня .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:32
#6388
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Да уж, пора на улицу, потом полить, потом только сводки..
Моя уже ускакала, не дождалась..
Всему виной обдолбанный z- патриотизм, который некоторые Уважаемые хотят насадить мне..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:34
#6389
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Цитата:
Гога:
ты самолюбованием тут занимаешься - ах , какой я хороший , ну похвалите же меня

А это что, не правда?
Да, я помогаю и русскому народу.
Чтоб никакой обдолбыш не говорил, что я этот народ ненавижу.
Да, это так..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 20:35
#6390
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Цитата:
Гога:
на форуме уже месяц

Я по моему помогаю еще с марта того года.
Даже еще когда не была объявлена мобилизация, но умные русские молодые люди стартанули, лни все поняли еще тогда.
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