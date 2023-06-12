Художник Philippenzo в честь Дня России нанёс в Москве свою новую работу.«То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается», — пишет он в своём канале. На самого художника составлено уже как минимум три протокола по статье о «дискредитации ВС РФ».Фото: Philippenzo
RNBEEКитаев Владимир – преступник из ЧВК ВагнераАндрей Чигринский24 апреля 2023rcl-uploader:post_thumbnail Азамат Улдаров опознал одного из садистов-командиров “ЧВК Вагнер” с позывным “Айсмэн” (Б-90650) – им оказался Китаев Владимир Михайлович (ранее был позывной “Китаец”) 01.07.1984г.р., известный ранее по расследованиям центра “Досье” в связи с убийством сирийца, которому Китаев и другие сообщники из “ЧВК Вагнер” отрезали голову и руки и сожгли тело под видеозапись. Показания Улдарова и других источников из “ЧВК Вагнер” наглядно показывают всему миру, что садисты Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин не только не уволили из “ЧВК Вагнер” причастного к жестокому убийству и расчленению, но наоборот, повысили его. Китаев Владимир был назначен командиром 5 ШО “ЧВК Вагнер”, вверив ему жизни более 800 экс-осуждённых, “помилованных Путиным к войне”. Напомню, ранее Улдаров дал показания под видеоопрос о том, что именно “Айсмэн” отдавал приказы его подразделению убивать безоружных украинцев и россиян, отказавшихся воевать.
Работа, семья. Как у каждого среднестатистического россиянина. Некогда стало "высокими" материями заниматься. Ритм жизни другой) Случайно забежал...а тут прудик совсем в болотце превратился. И громогласные кваки)
Горожанин_kst: Дай вам Бог и дале чужими заботами, а не своими,
Мы живем войной. Тем более племянник бомбит там Украину. Практически Герой России.. Но мне жалко тех, кого он бомбит, ведь не попадает точно в цель неуправлялками.. Цепляет детей, стариков, жилые дома.. Главное отстреляться и получить деньги..
Мать его, моя сеструха, недели две назад у меня была. Привезла настоящую сметану, творог, молочку.. У нее там 28 голов КРС только. И да, есть унитаз даже. Сметану такую сто лет не ел. Потом кухарка из нее масло сделала, объедение!
Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать