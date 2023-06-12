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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15766
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 16:39
#6316
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Цитата:
Горожанин_kst:
Соболезнования от нас Поздравления, так понимаю, от вас

Неоднозначно звучит, неоднозначно...
Что-то не видно тебя давно. Куда подевался.
Ну и да. Присоединяюсь к соболезнованиям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 16:43
#6317
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А вот и настоящий Герой России по званию



Здые журналисты говорят, что причастен к отрезанию голов в Сирии и еще где то, это проверим..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 16:44
#6318
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Что то еще

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 16:47
#6319
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Его золотые слова.
Поддерживаю!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 16:52
#6320
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С праздником Россия!



Художник Philippenzo в честь Дня России нанёс в Москве свою новую работу.«То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается», — пишет он в своём канале. На самого художника составлено уже как минимум три протокола по статье о «дискредитации ВС РФ».Фото: Philippenzo
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4239
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:06
#6321
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Цитата:
Горожанин_kst:
Поздравления, так понимаю, от вас


Поздравляю с праздником великих россиян, гуляйте, танцуйте, веселитесь и пойте! Трехкратное: Ура! Ура! Ура!

[Исправлено: Kairat stayer, 12.06.2023 - 17:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:07
#6322
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А вот и показания

RNBEEКитаев Владимир – преступник из ЧВК ВагнераАндрей Чигринский24 апреля 2023rcl-uploader:post_thumbnail Азамат Улдаров опознал одного из садистов-командиров “ЧВК Вагнер” с позывным “Айсмэн” (Б-90650) – им оказался Китаев Владимир Михайлович (ранее был позывной “Китаец”) 01.07.1984г.р., известный ранее по расследованиям центра “Досье” в связи с убийством сирийца, которому Китаев и другие сообщники из “ЧВК Вагнер” отрезали голову и руки и сожгли тело под видеозапись.
Показания Улдарова и других источников из “ЧВК Вагнер” наглядно показывают всему миру, что садисты Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин не только не уволили из “ЧВК Вагнер” причастного к жестокому убийству и расчленению, но наоборот, повысили его. Китаев Владимир был назначен командиром 5 ШО “ЧВК Вагнер”, вверив ему жизни более 800 экс-осуждённых, “помилованных Путиным к войне”.
Напомню, ранее Улдаров дал показания под видеоопрос о том, что именно “Айсмэн” отдавал приказы его подразделению убивать безоружных украинцев и россиян, отказавшихся воевать.


И это Герой России..
Ну с днем твоих Героев тебя, Россия!
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2039
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:09
#6323
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Цитата:
Kairat stayer:

Спасибо душевное. От Великих)
Вам Могучим
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:09
#6324
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Цитата:
Kairat stayer:
Поздравляю с праздником великих россиян,

Присоединяюсь.
Больше унитазов вам, больше стиральных машинок, хотя бы одну на десятерых, и все будет хорошо!
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2039
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:12
#6325
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Цитата:
Victor Yang:

Работа, семья. Как у каждого среднестатистического россиянина. Некогда стало "высокими" материями заниматься. Ритм жизни другой)
Случайно забежал...а тут прудик совсем в болотце превратился. И громогласные кваки)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2039
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:15
#6326
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Цитата:
111:

Рахметулла от всего моего чистого рассейского сердца)
И вам того же, процветания и всех благ, как говорится!
Дай вам Бог и дале чужими заботами, а не своими, жить)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:21
#6327
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Цитата:
Горожанин_kst:
Дай вам Бог и дале чужими заботами, а не своими,

Мы живем войной.
Тем более племянник бомбит там Украину.
Практически Герой России..
Но мне жалко тех, кого он бомбит, ведь не попадает точно в цель неуправлялками..
Цепляет детей, стариков, жилые дома..
Главное отстреляться и получить деньги..

[Исправлено: 111, 12.06.2023 - 17:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:24
#6328
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Мать его, моя сеструха, недели две назад у меня была.
Привезла настоящую сметану, творог, молочку..
У нее там 28 голов КРС только.
И да, есть унитаз даже.
Сметану такую сто лет не ел.
Потом кухарка из нее масло сделала, объедение!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:27
#6329
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Что такое Автолавка.
Там она Автолавкой работает.
По нескольким районам, как то не стал спрашивать, вроде продает тем, у кого нет унитазов, продукты что ли..
Но такого каймака нет даже у наших..

[Исправлено: 111, 12.06.2023 - 17:27]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.06.23 - 17:29
#6330
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Братан там живет, опять запил, не, его в мобики даде не берут.
Жрет водку флягами.
Кодировку выключил, опять там боевик российский по деревне бродит..
Эх Россия мать..
Вроде у него нет унитаза.
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