Отправлено: - 17:07

А вот и показанияRNBEEКитаев Владимир – преступник из ЧВК ВагнераАндрей Чигринский24 апреля 2023rcl-uploader:post_thumbnail Азамат Улдаров опознал одного из садистов-командиров “ЧВК Вагнер” с позывным “Айсмэн” (Б-90650) – им оказался Китаев Владимир Михайлович (ранее был позывной “Китаец”) 01.07.1984г.р., известный ранее по расследованиям центра “Досье” в связи с убийством сирийца, которому Китаев и другие сообщники из “ЧВК Вагнер” отрезали голову и руки и сожгли тело под видеозапись.Показания Улдарова и других источников из “ЧВК Вагнер” наглядно показывают всему миру, что садисты Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин не только не уволили из “ЧВК Вагнер” причастного к жестокому убийству и расчленению, но наоборот, повысили его. Китаев Владимир был назначен командиром 5 ШО “ЧВК Вагнер”, вверив ему жизни более 800 экс-осуждённых, “помилованных Путиным к войне”.Напомню, ранее Улдаров дал показания под видеоопрос о том, что именно “Айсмэн” отдавал приказы его подразделению убивать безоружных украинцев и россиян, отказавшихся воевать.И это Герой России..Ну с днем твоих Героев тебя, Россия!