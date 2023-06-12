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≡ Вода по графику, и та не везде - Когда в п. Тобол решат главную проблему поселка?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46958
Вода по графику, и та не везде - Когда в п. Тобол решат главную проблему поселка?
Отправлено: 12.06.23 - 16:01
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В прошлом году питьевую воду подавали по графику, причем цвет ее варьировался от желтого до оранжевого и даже до черного. Жители ругались с акимом, проблему обещали решить. Но этим летом тоболчане вновь вместо воды видят график от акимата.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26332
Re: Вода по графику, и та не везде - Когда в п. Тобол решат...
Отправлено: 12.06.23 - 16:01
#1
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Обещать, не значит жениться..
Терпите товарищи, сколько вы терпели, лет 30?
Потерпите еще столько же..
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