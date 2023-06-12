Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 12:53

В Госдуме заявили о воюющих на стороне ВСУ гражданах из стран ОДКБ

Депутат Затулин: в спецоперации на стороне Украины участвуют граждане из стран ОДКБ

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что в специальной военной операции (СВО) на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют граждане из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает URA.RU.



Затулин пояснил, что России не стоит добиваться того, чтобы военнослужащие из Казахстана или Киргизии участвовали в боевых действиях на стороне России. «Нам бы хорошо было, чтобы выходцы из этих стран не воевали на чужой стороне», — сказал он. Парламентарий уточнил, что это происходит «не по воле руководства этих стран», а из-за антироссийских настроений элит стран ОДКБ. «Чем больше мы затягиваем операцию, откладываем на будущее свои победы, тем больше они входят во вкус», — считает Затулин.



Ранее сообщалось, что в России заочно обвинили воюющих на стороне Украины 12 наемников из пяти стран. Среди них восемь граждан США, остальные из Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции. Они прибыли на Украину в июле 2022 года и там получали вознаграждение за участие в боевых действиях против России.