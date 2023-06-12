В Госдуме заявили о воюющих на стороне ВСУ гражданах из стран ОДКБ Депутат Затулин: в спецоперации на стороне Украины участвуют граждане из стран ОДКБ Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что в специальной военной операции (СВО) на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют граждане из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает URA.RU.
Затулин пояснил, что России не стоит добиваться того, чтобы военнослужащие из Казахстана или Киргизии участвовали в боевых действиях на стороне России. «Нам бы хорошо было, чтобы выходцы из этих стран не воевали на чужой стороне», — сказал он. Парламентарий уточнил, что это происходит «не по воле руководства этих стран», а из-за антироссийских настроений элит стран ОДКБ. «Чем больше мы затягиваем операцию, откладываем на будущее свои победы, тем больше они входят во вкус», — считает Затулин.
Ранее сообщалось, что в России заочно обвинили воюющих на стороне Украины 12 наемников из пяти стран. Среди них восемь граждан США, остальные из Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции. Они прибыли на Украину в июле 2022 года и там получали вознаграждение за участие в боевых действиях против России.
111: Я рад, что даже наши Z-патриоты начали более детально рассматривать войну деда.
Так они, однобоко рассматривают, посмотрим. Многое в предстоящих сражениях будет зависеть от поставляемого Украине вооружения. Вот достоверная информация, в том числе из РИА. Новости. РУ. Так, на днях Конгресс США подготовил проект резолюции с призывом к президенту Джо Байдену незамедлительно передать Украине тактические баллистические ракеты, класса земля-земля Атакмс, дальность стрельбы до 300 км. В зависимости от модификаций снабжены спутниковой навигацией, предназначены для поражения точечных целей. Запускают из Хаймерсов М 412 (на колёсном шасси, одна ракета) и М 270 MLRS (на гусеничном шасси, две ракеты).
Их можно использовать как штурмовую авиацию, прикрывать наступление. Ура патриоты правы, в том, что всё осуществляется с координацией со стороны США.
Следует, обеспечить обоим сторонам общевойсковое слаживание, синхронную работу всех родов войск. Конечный результат, кто из противников переиграет на поле боя, тот и победит. Эксперты отмечают, что в настоящее время нет слаженности в местах стыков различных подразделений, где заканчивается зона ответственности одного подразделения и начинается другого. Там в наиболее слабом месте и будут прорывать оборону. Как отметил выше, будем наблюдать!
Да пусть однобоко. Они так делают всегда. Но теперь пусть берут ответственность за проигрыш и бесславный конец СВО и на себя в том числе. Тогда как бункерному надо больше людей, больше мяса, они сидят, отсиживаются в тылах и притворяются Героями СВО. Пусть все видят, что тут живут отнюдь не герои, а те, кто просто понтуется, что он за Войну, а на самом деле трусит ее, боится..
111: Помню как оккупанты безо всякого иностранного вооружения с визгом отдали Киевщину, Сумскую, Харьковскую область, остров Змеиный..
Не соглашусь, на днях, точнее 10 июня текущего года, выше в посте за номером 6216 отмечал, что в начале войны противоракетные комплексы Javelin, ПЗРК Stinger и гранатомёты импортные были. Показали свою эффективность.
ПОПРОШАЙКИ «Дайте нам ещё танков, а то другие мы уже потеряли» Бывший посол Украины в Берлине, а ныне замглавы украинского МИД одиозный Андрей Мельник считает, что Берлин мог бы дать Киеву втрое больше танков, чем было поставлено, «без угрозы для собственной обороноспособности. Об этом дипломат заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel. 18 Leopard 2 — это слишком мало, бундесвер вполне может отдать ВСУ и другие танки из своего запаса. Но танками просьбы не ограничились. Мельнику требуются ещё и штук 60 БПМ Marder.«Бронетехника остро необходима украинской стороне для решающего наступления с учетом произошедших потери при отражении российских атак», — заявил дипломат.
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