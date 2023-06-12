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≡ Токаев чиновникам: Почему не извлекли уроки после пожара в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46957
Токаев чиновникам: Почему не извлекли уроки после пожара в Костанайской области?
Отправлено: 12.06.23 - 12:57
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре в рамках возбужденного уголовного дела по пожару в области Абай дать принципиальную оценку действиям уполномоченных органов и должностных лиц.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26327
Re: Токаев чиновникам: Почему не извлекли уроки после пожара в...
Отправлено: 12.06.23 - 12:57
#1
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Ля ля тополя, эта песенка мая...
Который год..
Мда уж..
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