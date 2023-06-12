Отправлено: - 09:05

Наконец, весьма подробный расклад дают военкоры "Русской весны", отмечая, что враг меняет тактику наступления, - писался обзор, когда было захвачено Нескучное (ближе к 16:00 стало известно, что ВС России из этого населённого пункта ВСУ выбили). Тем не менее ситуация на Южно-Донецком направлении складывается непростая - враг начинает бросать существенные силы и предпринимать более грамотные манёвры, чем штурмы в лоб.Сейчас противник продолжает накапливать силы в Великоновосёлковском районе и вводит в бой новые подразделения для усиления давления. Российская авиация продолжает наносить удары управляемыми бомбами КАБ по местам сосредоточения резервов противника в районе Великой Новосёлки и Шахтёрского. Тяжёлые бои продолжаются, - ставят точку военкоры.Кстати, под Угледаром "судный день" организовали для врага наши "птички". Получилось красиво."Так воевать нельзя", или "Мясной штурм" ВСУ Высказался о происходящем на фронте и военный блогер Юрий Подоляка. Подводя итоги дня, он отметил, что атаки противника южнее Великой Новосёлки и конкретно н. п. Левадного (хутора с одной хатой), о которых ранее писали пропагандисты ЦИПсО, действительно имели место. Однако отразили их опять же, как в тире. В распоряжении Подоляки оказалось видео упомянутого боя, где наши парни из 336-й бригады морской пехоты расстреливают атакующую бронетехнику противника.Не знаю, остались по итогу боя в Левадном ВСУ или нет, но не думаю, что для них это хорошее решение. Лучше откатиться на исходные, - отметил Подоляка. - Также, по тем данным, которые есть, "демонстрация противника" по направлению к Урожайному обходится противнику очень дорого. Они там у наших как на ладони, и на них там буквально охотятся наши артиллеристы и ПТУРщики (плюс иногда добавляет авиация).Передал Подоляка и впечатления ребят с мест. Они пишут, что "просто офигевают от того, что видят" - "говорят, что так воевать нельзя", "это какое-то групповое самоубийство со стороны ВСУ". В общем, очень дорогая получается попытка "обмануть географию". Но поглядим, что будет утром, - делает вывод Подоляка.Добавим, что тема так называемого мясного штурма ВСУ раскачивается украинскими источниками. Людей пытаются убедить, что гигантские потери - это нормально. Например, об этом говорит некогда голос офиса президента Украины Алексей Арестович*:Я всех призываю набраться терпения и спокойствия и понять, что нормой является прорыв первой линии обороны в течение 10-14 суток. И потери при этом неизбежны. И эти потери меньше несут наши войска, чем можно было ожидать. Меньше! И мы увидим ещё бОльшие потери наших войск. Потому что это кровавый и очень тяжёлый вид боевых действий. И то, что наши солдаты, несмотря на сплошные заминированные поля, использование противником массы артиллерии, прут вперёд, честь им и хвала. Это тяжело - идти на пулемёты и мины противника. Почему солдаты идут на противника бездумно - большой вопрос. Хотя есть версия, что в гигантских потерях как раз заинтересован заказчик - кураторы Зеленского. Так это или нет, можем только предполагать.Ещё один украинский источник - канал "Резидент", специализирующийся на инсайдах из офиса президента Украины, - не так рад потерям ВСУ, как Арестович*:Запорожский фронт настолько насыщен российскими войсками, что у нас нет другого варианта, кроме "мясного штурма". Главный вопрос остаётся в том, у кого окажется больше резервов и насколько долго ВСУ готовы ходить в такие штурмы, мы наблюдали по Бахмуту, что подобные сценарии могут закончиться очень быстро и не дать результата, - говорится в сообщении. Другими словами, "мясной штурм" делают основной системой для ВСУ. План Б раскручивается и приводит к массовой гибели украинских боевиков. Совершенно ясно, что взять позиции ВС России нахрапом не удалось. Точно так же понятно, что отступать украинские боевики не станут - позади заградотряды и кураторы, проплатившие наступление Зеленскому. Потому начинается реализация плана Б, где в центре "мясной штурм" ВСУ с гигантскими жертвами.