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С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46956
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 15:49
В социальных сетях казахстанцы сообщают о рейдах в отношении лиц призывного возраста. Судя по публикациям в Сети, молодых людей принудительно забирают в военкоматы. Правомерны ли такие действия?
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Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 11.06.23 - 15:49
Служить на российском ржавом оборудовании?
По моему это преступная халатнлсть, а не армия..
Кто хочет погибать..
По моему это преступная халатнлсть, а не армия..
Кто хочет погибать..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25924
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 16:02
Цитата:
о том, что знакомых забрали прямо с праздничного стола.
А что они, на праздничном столе - делали?...
[Исправлено: drakon, 11.06.2023 - 16:06]
о том, что знакомых забрали прямо с праздничного стола.
А что они, на праздничном столе - делали?...
[Исправлено: drakon, 11.06.2023 - 16:06]
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 320
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 11.06.23 - 19:23
----при союзе служил не было у нас ржавого вооружения,я не думаю что у нас сегодня пложое вооружение,просто молодёжь обнаглела и не хочет покидать зону комфорта,сегодня мы не воюем да и гибнуть не надо,а долг родине отдать следует.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 481
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 11.06.23 - 21:32
согласен с постом №3. Иждевенчество в молодежной среде в плане службы подавляющее. Сейчас позиция у многих такая- пусть кто-нибудь, но не я. А случись что то серьезное, то основная масса молодежи не только за своих близких, но и за себя не сможет постоять. Нет навыков обращения со стрелковым оружием, здоровье хилое, да и нутро без стержня. Печалька
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1230
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 11.06.23 - 22:49
Цитата:
Так дурной пример показали россияне убегая от бессмысленной войны! Соседка баба Надя держит своего внука в прямом смысле слова под юбкой. Таким образом оберегая от призыва в армию. Говорит, а вдруг отправят на войну с Украиной и проклинает Путина.
рихард:
да и нутро без стержня. Печалька
да и нутро без стержня. Печалька
Так дурной пример показали россияне убегая от бессмысленной войны! Соседка баба Надя держит своего внука в прямом смысле слова под юбкой. Таким образом оберегая от призыва в армию. Говорит, а вдруг отправят на войну с Украиной и проклинает Путина.
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 23:03
Цитата:
Цитата:
Не понял.
Ты вот служил, при Союзе, и?
Какой долг ты армии отдал и зачем, если не воевал с предателями за СССР?
родом из Шанхая2022:
при союзе служил не было у нас ржавого вооружения,
при союзе служил не было у нас ржавого вооружения,
Цитата:
родом из Шанхая2022:
долг родине отдать следует.
долг родине отдать следует.
Не понял.
Ты вот служил, при Союзе, и?
Какой долг ты армии отдал и зачем, если не воевал с предателями за СССР?
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 23:08
Цитата:
Это заблуждение.
Смотрим на молодежь Украины, как они защищают своих отцов, матерей, сколько им лет и как героически они действуют, вчерашние лоботрясы, сегодня уже Герои своей страны.
Любой, практически, пойдет на защиту своей матери, своей семьи и у нас.
Жаль что наши, кто отслужил в СССР, не пошли защищать свою страну.
Но по ним, якобы защитникам Союза, не надо судить о сегодняшней молодежи..
рихард:
то основная масса молодежи не только за своих близких, но и за себя не сможет постоя
то основная масса молодежи не только за своих близких, но и за себя не сможет постоя
Это заблуждение.
Смотрим на молодежь Украины, как они защищают своих отцов, матерей, сколько им лет и как героически они действуют, вчерашние лоботрясы, сегодня уже Герои своей страны.
Любой, практически, пойдет на защиту своей матери, своей семьи и у нас.
Жаль что наши, кто отслужил в СССР, не пошли защищать свою страну.
Но по ним, якобы защитникам Союза, не надо судить о сегодняшней молодежи..
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 23:12
Цитата:
Назови наше самое передовое точечное вооружение, наши военные спутники, наши карты по ним, наше подобие военного жипиэса, наши дроны типа таких, которым убили Бен Ладена, но в той же комнате эти кинжалы не задели остальных.
Наши встроенные в систему с ПВО ударные группы, наши типа Старлинки и вме остальное?
Какое у нас вооружение, неужели катюши 40х и АК?
Да по моему это на металлолом лучше сдать, и то пользы будет лучше..
родом из Шанхая2022:
не думаю что у нас сегодня пложое вооружение,
не думаю что у нас сегодня пложое вооружение,
Назови наше самое передовое точечное вооружение, наши военные спутники, наши карты по ним, наше подобие военного жипиэса, наши дроны типа таких, которым убили Бен Ладена, но в той же комнате эти кинжалы не задели остальных.
Наши встроенные в систему с ПВО ударные группы, наши типа Старлинки и вме остальное?
Какое у нас вооружение, неужели катюши 40х и АК?
Да по моему это на металлолом лучше сдать, и то пользы будет лучше..
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 320
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 12.06.23 - 00:43
.....я вижу как они защищают,знакомый на украине пошёл воевать чтоб с кредитами рассчитаться,другой в германию чухнул и сидит на социалке 500 евро получает квартиру город отлачивает и на языковые курсы ходит,в потолок плюёт и не дует....да и местные уже сегодня не очень рады приезду,в тюрингии общежитие сожгли ребёнок погиб.Не хочу тебя кормить много ты не знаешь да и не следует тебе знать и что то обьяснять.Марик поедем в Польшу лечше там сезон клубники начался,потом яблоки бабло зашибём или слабо попахать?
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 12.06.23 - 11:12
Цитата:
Ты же Польшу как вроде ненавидишь?
родом из Шанхая2022:
Марик поедем в Польшу
Марик поедем в Польшу
Ты же Польшу как вроде ненавидишь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 133
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 12.06.23 - 11:25
Какой долг должен отдать мой сын стране?????!!!!!! То что он родился мужского пола еще не значит , что он должен. Создавайте постоянную армию из желающих "отдавать эти самые долги". Я его не для этого рожала и воспитывала . Долг он мне будет отдавать когда я буду немощная потому что я в него вкладывала, а не государство .
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