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≡ «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о жалобах на дорожную разметку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46956
«Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о жалобах на дорожную разметку
Отправлено: 12.06.23 - 11:19
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Сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в акимате областного центра говорили о большом количестве обращений по поводу новой разметки. Их фиксирует Ikomek, они есть в социальных сетях, отражаются в публикациях СМИ. Акимат намерен отреагировать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12639
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 12.06.23 - 11:19
#1
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Цитата:
но надо все-таки посмотреть, насколько это целесообразно и на всех ли улицах нужно, - сказал аким

Че тут смотреть и так всё понятно. Алкоголиков всех переловили. И На сегоднешний день пересечение сплошной линии это самый высокий доход в бюджет.Не какие детские превышение скорости не сравнятся. К тому же всё чётко продумано. Разворот теперь будет только на перекрёстке, тоесть пробки там будут обезательно. А торопыги у нас есть всегда и будут нарушать. На это и расчёт. Доход минимум на один экипаж в смену не меньше ляму будет выходить. Достаточно поймать 5 машин.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26320
Re: «Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о...
Отправлено: 12.06.23 - 11:42
#2
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Пошли проверять свою тупость..
А зачем?
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