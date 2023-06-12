Наконец, весьма подробный расклад дают военкоры "Русской весны", отмечая, что враг меняет тактику наступления, - писался обзор, когда было захвачено Нескучное (ближе к 16:00 стало известно, что ВС России из этого населённого пункта ВСУ выбили). Тем не менее ситуация на Южно-Донецком направлении складывается непростая - враг начинает бросать существенные силы и предпринимать более грамотные манёвры, чем штурмы в лоб.Сейчас противник продолжает накапливать силы в Великоновосёлковском районе и вводит в бой новые подразделения для усиления давления. Российская авиация продолжает наносить удары управляемыми бомбами КАБ по местам сосредоточения резервов противника в районе Великой Новосёлки и Шахтёрского. Тяжёлые бои продолжаются, - ставят точку военкоры.
Кстати, под Угледаром "судный день" организовали для врага наши "птички". Получилось красиво."Так воевать нельзя", или "Мясной штурм" ВСУ Высказался о происходящем на фронте и военный блогер Юрий Подоляка. Подводя итоги дня, он отметил, что атаки противника южнее Великой Новосёлки и конкретно н. п. Левадного (хутора с одной хатой), о которых ранее писали пропагандисты ЦИПсО, действительно имели место. Однако отразили их опять же, как в тире. В распоряжении Подоляки оказалось видео упомянутого боя, где наши парни из 336-й бригады морской пехоты расстреливают атакующую бронетехнику противника.Не знаю, остались по итогу боя в Левадном ВСУ или нет, но не думаю, что для них это хорошее решение. Лучше откатиться на исходные, - отметил Подоляка. - Также, по тем данным, которые есть, "демонстрация противника" по направлению к Урожайному обходится противнику очень дорого. Они там у наших как на ладони, и на них там буквально охотятся наши артиллеристы и ПТУРщики (плюс иногда добавляет авиация).
Передал Подоляка и впечатления ребят с мест. Они пишут, что "просто офигевают от того, что видят" - "говорят, что так воевать нельзя", "это какое-то групповое самоубийство со стороны ВСУ". В общем, очень дорогая получается попытка "обмануть географию". Но поглядим, что будет утром, - делает вывод Подоляка.
Добавим, что тема так называемого мясного штурма ВСУ раскачивается украинскими источниками. Людей пытаются убедить, что гигантские потери - это нормально. Например, об этом говорит некогда голос офиса президента Украины Алексей Арестович*:Я всех призываю набраться терпения и спокойствия и понять, что нормой является прорыв первой линии обороны в течение 10-14 суток. И потери при этом неизбежны. И эти потери меньше несут наши войска, чем можно было ожидать. Меньше! И мы увидим ещё бОльшие потери наших войск. Потому что это кровавый и очень тяжёлый вид боевых действий. И то, что наши солдаты, несмотря на сплошные заминированные поля, использование противником массы артиллерии, прут вперёд, честь им и хвала. Это тяжело - идти на пулемёты и мины противника. Почему солдаты идут на противника бездумно - большой вопрос. Хотя есть версия, что в гигантских потерях как раз заинтересован заказчик - кураторы Зеленского. Так это или нет, можем только предполагать.
Ещё один украинский источник - канал "Резидент", специализирующийся на инсайдах из офиса президента Украины, - не так рад потерям ВСУ, как Арестович*:Запорожский фронт настолько насыщен российскими войсками, что у нас нет другого варианта, кроме "мясного штурма". Главный вопрос остаётся в том, у кого окажется больше резервов и насколько долго ВСУ готовы ходить в такие штурмы, мы наблюдали по Бахмуту, что подобные сценарии могут закончиться очень быстро и не дать результата, - говорится в сообщении. Другими словами, "мясной штурм" делают основной системой для ВСУ. План Б раскручивается и приводит к массовой гибели украинских боевиков. Совершенно ясно, что взять позиции ВС России нахрапом не удалось. Точно так же понятно, что отступать украинские боевики не станут - позади заградотряды и кураторы, проплатившие наступление Зеленскому. Потому начинается реализация плана Б, где в центре "мясной штурм" ВСУ с гигантскими жертвами.
МАЗОХИСТЫ Украина ударила сама по себе. После уничтожения Каховской ГЭС все стоки начали двигаться по Днепру - в сторону Чёрного моря. Об этом поведал эколог, глава общественного движения "Открытый берег" Сергей Менжерицкий. После Херсона пострадал от катастрофы Очаков. Вода идёт в сторону Николаева и Одессы. Под ударом окажутся Черноморск, Белгород-Днестровский и Сергеевка. В Крыму пока показатели сохраняются в пределах нормы.Всё Черноморское побережье Украины оказывается под ударом этих сточных вод после этой катастрофы. А дальше всё движется в сторону Румынии, Болгарии, - уточнил специалист.
Наводнение спровоцирует техногенное загрязнение, а из-за смыва кладбищ могут ввести и карантин. Основной удар придётся по побережью Украины и курортному бизнесу. Таким образом, киевский режим выстрелил себе в ногу. "Полный набор: и промышленные стоки, и кладбищенские стоки, и коммунальные стоки. Вот этот дикий ядовитый коктейль в результате оказывается в Чёрном море", - добавил эксперт.
Между тем в Чёрном море наблюдается снижение уровня солёности воды после ЧП на Каховской ГЭС - по ряду проб воды показатели снижены. В частности, замер вёлся в прибрежных водах у Одессы. После прорыва ГЭС в Херсонской области показатели солёности упали ниже нормы почти в три раза. Госэкоинспекция Незалежной отмечает: на разных пляжах Одессы и области были проведены лабораторные исследования морской воды. Говорится, что солёность в 2,7-2,9 раза ниже нормы. При этом зафиксировано превышение в 1,1-1,6 раза нормы взвешенных веществ и в 3,4-9 раз - железа.
И СМЕХ И ГРЕХ Потерявшийся в пространстве Байден повеселил австралийскую журналистку Ведущая Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине. "Давайте посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле, — президента США Джо Байдена; К сожалению, все прошло не очень хорошо… Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным", - рассказала журналистка, продемонстрировав соответствующий отрезок с трансляции мероприятия.
При этом "стало ненамного лучше", когда американский лидер сказал несколько слов или, "по крайней мере, попытался это сделать", продолжила она, показав момент, на котором Байдена запинается и с трудом произносит фразу. "Президент также повторил ложь о том, что его покойный сын Бо погиб в Ираке", - указала Панахи, напомнив, что Бо Байден умер в США от рака, и заметив, что только в этом году американский лидер четырежды выступал со лживым высказыванием.
Кроме того, по ее словам, после окончания своего выступления "сбитый с толку" американский лидер вновь потерялся на сцене, не зная, что делать и куда идти. "Взгляните на это выступление и спросите себя, достоин ли этот человек сидеть в Овальном кабинете". – резюмировала Панахи. Джо Байден, которому в 2023-м исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.
Хоть кто то.. Конечно маладес, я об этом сразу сказал. Писать надо больше и это лучше для форума.. Хоть кто то пишет больше. Война закончится, вот тогда можно замолчать. А сейчас надо помнить, знать, во что втянул наши родственные народы старый обрюгший маразматик..
ГОЛОС АМЭРИКИ Больше половины людей на Земле поддерживают российскую спецоперацию, заявил американский журналист Сеймур Херш. "Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половина населения Земли, поддерживают Россию в ее войне"По его словам, представление о том, что Россия пребывает в отчаянии, "попросту неверно", а США "утратили доверие к себе в мире".
ШОК - ЭТО ПО-НАШЕМУ! На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить
Разочарование, недоумение, шок, паника — примерно так можно описать реакцию Запада на первые дни "долгожданного контрнаступления Украины", как называли его тамошние СМИ. Забрасывая киевский режим неимоверным количеством оружия, Запад сам себя уверял в неизбежности скорого успеха, убеждая публику в том, что уж теперь-то обученные за рубежом украинские боевики на новейших европейских танках в течение нескольких часов сомнут якобы деморализованных российских военных. Но явно что-то пошло не так с этими расчетами.
Давайте вспомним, как всего-то неделю назад посетивший Киев отставной генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, а ныне одна из главных говорящих голов западных СМИ по украинскому вопросу, объяснял, что "все решится в течение 72-96 часов" после начала украинских атак. С нескрываемым наслаждением он смаковал подробности того, как должны были выглядеть первые украинские навалы на передовые позиции российских воинов, как идеально будут работать натасканные на Западе саперы, как западные же системы ПВО моментально подавят нашу авиацию, а средства радиоэлектронной борьбы внесут хаос в управление нашей армией.
А какие далекоидущие цели этого контрнаступления рисовали тамошние аналитики! Еще одна постоянная говорящая голова, отставной американский генерал Бен Ходжес без устали повторял изо дня в день, что "Украина освободит Крым до конца лета 2023 года". Теперь же Петреус вынужден признать невозможность осуществления этих планов, рассказывая о надеждах Украины добиться хотя бы нарушения поставок в Крым.
А западные онлайн-стратеги, борющиеся на диванах против России, с первых часов после начала этого контрнаступления поражаются, рассматривая кадры подбитых танков ВСУ: зачем надо было бросать в "пробную атаку" десяток бронемашин на минное поле? Как зачем? Петреус же именно так нарисовал идеальную картину первых 72 часов боев! Помните же: саперы, танки, ПВО, РЭБ — и блицкриг Украины! А теперь они, видите ли, не понимают, кто отправил западную бронетехнику на минные поля.
Лучшим признанием провала расчетов этих горе-стратегов является статья отъявленного русофоба Юлиана Репке в немецкой газете Bild под кричащим заголовком: "Русские сражаются лучше, чем ожидалось".
Все эти ходжесы, петреусы, репки так долго убеждали аудиторию в том, что российская армия находится в "тяжелом моральном состоянии", а теперь поражаются тому, как стойко наши бойцы отражают одну за другой атаки противника. И Репке вынужден сделать самое тяжелое для себя признание: "Становится все более очевидным, что "победы до конца года" скорее всего, не будет. Вместо этого наступательные усилия Украины могут затянуться на годы!"
Вот тебе и Крым "до конца лета"! К таким же печальным для Запада выводам приходят и другие идеологи украинского "блицкрига". Журнал The Economist, еще недавно предсказывавший "решительную победу Украины, которая изменит Европу", повторявший байки Ходжеса о том, что Крым вот-вот падет, тоже резко сменил риторику. Свой свежий номер, посвященный украинскому наступлению, журнал снабдил обложкой с перекрещенными пальцами — а что еще остается, чтобы помочь Украине победить? При этом анализ начавшихся на Запорожском фронте боевых действий приводит этот журнал к похожим выводам, далеким от победных реляций, на которые Запад надеялся еще пару недель назад.
Мало того, The Economist даже начинает рисовать страшные для себя картины полного провала Украины и победы России. Но в итоге "успокаивает" своих читателей: наиболее вероятный сценарий — это затяжной конфликт. Правда, и в этом журнал видит серьезные риски, связанные с "усталостью Запада" и возможной сменой власти в Белом доме по итогам выборов-2024.
Разговоры о "полной победе Украины" явно стихли. Теперь даже "ястребы" на Западе пишут о необходимости в ходе контрнаступления добиться хотя бы незначительных территориальных приобретений — чтобы получить на переговорах с Россией условия получше, чем у Украины есть сейчас. Да уж, резкая смена целей и задач.
Очень показательным является тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц вдруг изъявил желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным, одновременно признав, что украинский конфликт приобретает затяжной характер. Можно смело констатировать: "блицкриг" Украины, на который уповали на Западе, сорван героическими усилиями нашей армии. Тамошние аналитики в ужасе наблюдают, как на минных полях Запорожья горят миллиарды долларов западной помощи, одновременно обрушивая акции их ВПК. Вместе с немецкими "Леопардами" сгорает и давно уже заявленная Боррелем цель Запада — победа над Россией на поле боя.
Количество граждан интересующихся войной в Украине растет. Одни эксперты отмечают, что контрнаступление со стороны Украины началось, другие говорят пока идёт разведка боем, с целью установления, какие силы, средства рассредоточены у противника, выявить слабые стороны и.т.д. Кроме того, наверняка задействованы спутники и разведывательные самолёты типа Авакс и.т.д. стран НАТО.
На мой взгляд, идёт разведка, для последующего прорыва эшолонированой обороны РФ. В укрепления входят минные поля, противотанковые пирамиды, опять минные поля, окопы, блиндажи, противотанковые рвы и.т.д. Ранее на форуме отмечали, что наступающих сил и средств должно быть в три раза и более. В настоящее время украинцы прощупывают слабые места в обороне, для последующих прорывов, с заходом в тылы и осуществления частичных окружении. Направления контрнаступлении держится в секрете, в целом не сообщают о своих действиях, придерживаются тактики радиомолчание, с целью не информирования противника о своих передвижениях.
Опять же, военные эксперты прогнозируют, что одним из возможных вариантов наступления-Запорожская область, Мелитополь и перерезание сухопутного коридора в Крым. Посмотрим,будем наблюдать!
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