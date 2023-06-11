Отправлено: - 23:03

родом из Шанхая2022:

при союзе служил не было у нас ржавого вооружения,

родом из Шанхая2022:

долг родине отдать следует.

Цитата:Цитата:Не понял.Ты вот служил, при Союзе, и?Какой долг ты армии отдал и зачем, если не воевал с предателями за СССР?