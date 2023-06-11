Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 09:03

"МЯСНОЙ ШТУРМ"

Совершенно ясно, что взять позиции ВС России нахрапом не удалось. Точно так же понятно, что отступать украинские боевики не станут - позади заградотряды и кураторы, проплатившие наступление Зеленскому. Потому начинается реализация плана Б, где в центре "мясной штурм" ВСУ с гигантскими жертвами.



В течение нескольких дней ВСУ пытались наступать на Запорожском направлении, и бои там были тяжёлые. ВС России удалось удержать позиции, а враг понёс тяжёлые потери - и в личном составе, и в военной технике. Горели немецкие Leopard, практически полностью перебиты американские Bradley. Без поддержки с воздуха машины и бойцов расстреливали, как в тире.



Однако не стоит думать, что враг откатился назад и затих окончательно. Как рассказывал ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, на Запорожском направлении сосредоточена более чем 100-тысячная группировка ВСУ. А первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук, герой ДНР Андрей Пинчук добавлял, что, по его информации, подготовленные штурмовики в бой ещё не вступали.Смена тактики?



Накануне вечер на Запорожском фронте начался с массированной артподготовки со стороны украинских националистов. Боевики ВСУ били по нашим позициям. А вдоль ЛБС на Ореховском направлении противник активно использовал дымовую завесу.Делается это, вероятно, чтобы прикрыть переброску бронетехники, - писал вчера председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. - Ситуация на позициях и вдоль линии фронта контролируемая. А дальше военкор Дмитрий Стешин отметил, что происходящее на фронте очень похоже на перенос направления главного удара с чистого Запорожья на стык Запорожья и Донецкой области - опять в районе Угледара в направлении трассы Донецк - Мариуполь.Предположу, что за вчерашний день относительного затишья под Токмаком, ВСУ успели сманеврировать по фронту, сдвинуться в район Гуляйполя