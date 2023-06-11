Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 20:08

ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ...

Боевики ВСУ пожаловались на плохую подготовку своих офицеров. При этом они не обошли стороной технику НАТО, которая едва ездит. Киевский режим так долго мечтал о технике НАТО, однако после её получения вышло полное разочарование.



Дело в том, что боевики украинской армии жалуются на западное вооружение, которое, по их словам, едва перемещается из-за плохих погодных условий. Кстати, многие эксперты ещё полгода назад указывали на бессмысленность таких поставок как раз из-за климата.



Украинский командир с позывным "Финн" уточнил, что западная техника предназначена, скорее, для городских боёв и пустыни. Однако на Украине, где достаточно часто могут идти дожди и снега, такие поставки лишь осложняют всё.В нашей реальности они хоть и могут пройти, но это борьба, - заявил "Финн".



Однако западная техника оказалась не единственной проблемой ВСУ. Как выяснилось, украинские офицеры имеют ужасную военную подготовку, а у некоторых даже нет боевого опыта, что приводит войска к "дезориентации в стрессовых ситуациях". Кроме того, "Финн" признаёт, что украинские войска испытывают трудности с первых дней своего наступления. По его словам, подготовка русских военных была очень сильной, все позиции были подготовлены и выглядели как "стальная стена".