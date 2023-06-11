МОРСКОЙ БОЙ ВСУ попытались ночью атаковать корабль "Приазовье" Сегодня, в 1:30 ночи, в 300 километрах юго-восточнее Севастополя шесть морских быстроходных безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать корабль ЧФ "Приазовье", в задачи которого входят контроль обстановки и обеспечение безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря.
Как сообщает Минобороны России, во время отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил.Как и во время предыдущих аналогичных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США.
О ЧЕМ С НИМИ ГОВОРИТЬ? Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров с Киевом и отметил, что соответствующего "фундамента" сейчас нет. Абсолютно никаких предпосылок на мирные переговоры с представителями Незалежной на данный момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, не имеется также "фундамента" для построения "хотя бы хлипкого" диалога. Мы видим нежелание, неготовность и "непозволенность" их режиму со стороны "хозяев", можно так сказать без дипломатических экивоков, - заявил Дмитрий Песков.
Стоит отметить, что киевский режим больше года отказывается от мирных переговоров. Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти "закрыли двери" для диалога перед Россией и открывать их не собираются.
ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ... Боевики ВСУ пожаловались на плохую подготовку своих офицеров. При этом они не обошли стороной технику НАТО, которая едва ездит. Киевский режим так долго мечтал о технике НАТО, однако после её получения вышло полное разочарование.
Дело в том, что боевики украинской армии жалуются на западное вооружение, которое, по их словам, едва перемещается из-за плохих погодных условий. Кстати, многие эксперты ещё полгода назад указывали на бессмысленность таких поставок как раз из-за климата.
Украинский командир с позывным "Финн" уточнил, что западная техника предназначена, скорее, для городских боёв и пустыни. Однако на Украине, где достаточно часто могут идти дожди и снега, такие поставки лишь осложняют всё.В нашей реальности они хоть и могут пройти, но это борьба, - заявил "Финн".
Однако западная техника оказалась не единственной проблемой ВСУ. Как выяснилось, украинские офицеры имеют ужасную военную подготовку, а у некоторых даже нет боевого опыта, что приводит войска к "дезориентации в стрессовых ситуациях". Кроме того, "Финн" признаёт, что украинские войска испытывают трудности с первых дней своего наступления. По его словам, подготовка русских военных была очень сильной, все позиции были подготовлены и выглядели как "стальная стена".
Благодатное и Макаровка Донецкой области освобождены.. Но пока не стоит радоваться друзья, у оккупантов там очень мощная оборона. Ведь труханули идти брать Киев за три дня и окопались от страха по полной.. Тяжело будет их выковыривать оттуда..
Эх оккупанты.. Опять взорвали дамбу.. По другому то воевать то и не могут, кроме как рушить все и вся, делать так, как это происходит у них на родине без унитазов и стиральных машин.. Тут у них, что они захватили , даже рай..
Си Цзиньпин: «Хватит обвинять Китай. Китай не помогает РФ, но если решит помочь, Бог вам не поможет. Украине помогает почти весь мир. Если мы увидим угрозу Третьей мировой войны, мы поможем РФ, а пока расслабьтесь и наблюдайте, как Россия в одиночку побеждает более 50 стран мира»
Россия-таки получает китайскую военную технику, уверен военный обозреватель влиятельного немецкого издания BILD Юлиан Рёпке. Он заявил об этом, комментируя видеосюжет, опубликованный несколько дней назад главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Там отчетливо видны китайские бронеавтомобили, произведенные компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, которые находятся теперь на вооружении батальона «Ахмат». Кадыров лично прокатился за рулём одной такой бронемашины, а также сообщил, что они отправятся в зону СВО в Украине.
США обвинили иранское правительство в помощи России в строительстве завода по производству беспилотников под Москвой в рамках эскалации их военного сотрудничества.«Мы также обеспокоены тем, что Россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА внутри России».
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