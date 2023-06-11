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≡ С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46953
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 15:49
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В социальных сетях казахстанцы сообщают о рейдах в отношении лиц призывного возраста. Судя по публикациям в Сети, молодых людей принудительно забирают в военкоматы. Правомерны ли такие действия?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26308
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 11.06.23 - 15:49
#1
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Служить на российском ржавом оборудовании?
По моему это преступная халатнлсть, а не армия..
Кто хочет погибать..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25924
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 16:02
#2
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Цитата:

о том, что знакомых забрали прямо с праздничного стола.

А что они, на праздничном столе - делали?... :oops: :-x

[Исправлено: drakon, 11.06.2023 - 16:06]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
319
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 11.06.23 - 19:23
#3
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----при союзе служил не было у нас ржавого вооружения,я не думаю что у нас сегодня пложое вооружение,просто молодёжь обнаглела и не хочет покидать зону комфорта,сегодня мы не воюем да и гибнуть не надо,а долг родине отдать следует.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
481
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 11.06.23 - 21:32
#4
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согласен с постом №3. Иждевенчество в молодежной среде в плане службы подавляющее. Сейчас позиция у многих такая- пусть кто-нибудь, но не я. А случись что то серьезное, то основная масса молодежи не только за своих близких, но и за себя не сможет постоять. Нет навыков обращения со стрелковым оружием, здоровье хилое, да и нутро без стержня. Печалька
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1230
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 11.06.23 - 22:49
#5
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Цитата:
рихард:
да и нутро без стержня. Печалька

Так дурной пример показали россияне убегая от бессмысленной войны! Соседка баба Надя держит своего внука в прямом смысле слова под юбкой. Таким образом оберегая от призыва в армию. Говорит, а вдруг отправят на войну с Украиной и проклинает Путина.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26308
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 23:03
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
при союзе служил не было у нас ржавого вооружения,

Цитата:
родом из Шанхая2022:
долг родине отдать следует.

Не понял.
Ты вот служил, при Союзе, и?
Какой долг ты армии отдал и зачем, если не воевал с предателями за СССР?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26308
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 23:08
#7
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Цитата:
рихард:
то основная масса молодежи не только за своих близких, но и за себя не сможет постоя

Это заблуждение.
Смотрим на молодежь Украины, как они защищают своих отцов, матерей, сколько им лет и как героически они действуют, вчерашние лоботрясы, сегодня уже Герои своей страны.
Любой, практически, пойдет на защиту своей матери, своей семьи и у нас.
Жаль что наши, кто отслужил в СССР, не пошли защищать свою страну.
Но по ним, якобы защитникам Союза, не надо судить о сегодняшней молодежи..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26308
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 23:12
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
не думаю что у нас сегодня пложое вооружение,

Назови наше самое передовое точечное вооружение, наши военные спутники, наши карты по ним, наше подобие военного жипиэса, наши дроны типа таких, которым убили Бен Ладена, но в той же комнате эти кинжалы не задели остальных.
Наши встроенные в систему с ПВО ударные группы, наши типа Старлинки и вме остальное?
Какое у нас вооружение, неужели катюши 40х и АК?
Да по моему это на металлолом лучше сдать, и то пользы будет лучше..
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