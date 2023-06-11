Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...

Отправлено: - 21:32

согласен с постом №3. Иждевенчество в молодежной среде в плане службы подавляющее. Сейчас позиция у многих такая- пусть кто-нибудь, но не я. А случись что то серьезное, то основная масса молодежи не только за своих близких, но и за себя не сможет постоять. Нет навыков обращения со стрелковым оружием, здоровье хилое, да и нутро без стержня. Печалька