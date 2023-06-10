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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 418 из 418«1...416417418
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 17:53
#6256
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"Читаем самые свежие сведения с поля боя. Настроение хорошее. Всё будет Украина", - МалярМаляр, намекнула, что впереди что-то хорошее🤞🏼 Ожидаем🇺🇦
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 19:13
#6257
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неуч даже не знает как выглядит свастика :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9290
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 22:20
#6258
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БЕС ПОПУТАЛ!
Украинский телеканал опозорился, выдав кадры МЧС России за собственныеУкраинский телеканал "Рада" по ошибке показал кадры спасения жителей Херсонской области сотрудниками МЧС России, сообщило издание Страна.ua.Инцидент произошел накануне во время телемарафона. Украинский медиаэксперт Владислав Матяш подтвердил, что видеоматериал попал в эфир, заявив, что причастных к этому сотрудников телеканала уволят.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9290
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 22:25
#6259
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"БЛАГОДАРНЫЕ" ПОТОМ... ПОДОНКИ
В Запорожье коммунальщики демонтировали бюст советскому маршалу Василию Чуйкову, находившийся в одном из скверов Бородинского микрорайона
«Всему советскому и русскому не место в Запорожье. Памятники, прославляющие тоталитарных деятелей, убийц и фашистов, советских прихвостней и прочий человеческий хлам должны давно отправиться на свалку истории», — сообщил в соцсетях директор департамента муниципального управления Виталий Лысенко.

Чиновник, по всей видимости, «забыл», что именно под руководством Чуйкова 8-я гвардейская армия участвовала в Запорожской наступательной операции, освободила Запорожье от гитлеровцев, не дав им уничтожить Днепровскую ГЭС.В начале мая этот же чиновник с гордостью отчитался, что внес изменения в легендарный монумент «Комбат», на барельефе которого изображен уроженец Запорожского района Алексей Еременко, который героически погиб в июле 1942 года. Ранее указанные даты Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на памятнике заменили на 1939-1945 гг.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9290
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 22:29
#6260
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ЕВРОВОРЫ!
Украинская беженка со слезами на глазах рассказала, как у неё отняли ребёнка. По её словам, "Европа ворует детей", но все об этом молчат. В том числе и украинские власти. Жительница Харькова, уехавшая в Европу из-за спецоперации на Украине, пожаловалась на то, что местные власти отняли у неё ребёнка и определили его в приют Святого Бенедикта, который находится под покровительством Ватикана.

"Ребёнок сидит за решёткой",- плачет женщина. Отметим, что дети беженцев, которых отбирают у родителей, обычно попадают или в католический приют, или в чужую семью. При этом семья вполне может оказаться однополой, поскольку в Европе это считается модным и прогрессивным.

Украинские же власти не предпринимают никаких действий, чтобы помочь своим гражданам, поскольку не хотят ссориться с Европой, которая финансирует ВСУ. Западная система опеки отличается особой мнительностью. Детей часто изымают из семей из-за того, что учительница в школе заметила синяк на руке ребёнка (который тот мог получить, гуляя на улице) или сонливость.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9290
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 22:47
#6261
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НАРКОМАН ПРОКЛЯТЫЙ?
Странности в поведении Зеленского видны невооружённым глазом. Журналист даже растерялся

Зеленский на пределе. Такой вывод после очередного интервью с президентом Украины сделал сотрудник немецкой ежедневной газеты Bild Пауль Ронцхаймер. По его словам, таким, как на этом интервью, Зеленского он раньше не видел. По словам журналиста, странности в поведении главы киевского режима очевидны. Сначала - внешний вид. По словам Ронцхаймера, украинский президент выглядит значительно хуже, чем во время их предыдущей встречи полгода назад.

При этом в разговоре также наблюдалась некая "рваность" - Зеленский то был активным и весёлым, то моментально менял своё поведение - отвечал на вопросы сердито и эмоционально. Эти метаморфозы поразили Ронцхаймера. И заместитель главного редактора Bild не стал скрывать - с украинским лидером происходит нечто необъяснимое. "Когда я хотел узнать, что происходит с контрнаступлением, началось ли оно уже, он лукаво посмотрел на меня: "Если вы это увидите и почувствуете, то поймёте, что оно началось", - припомнил фразу Зеленского журналист.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9290
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 23:10
#6262
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ТРОЛЛИНГ ПО-БЕЛОРУССКИ
Белорусские пограничники рассказали украинским коллегам, что сало, которое едят в стране, гастрономическая родня украинскому, и призвали «переходить на нашу сторону». Видеозапись трансляции на границе опубликовал Telegram-канал Sputnik.
Белорусские пограничники транслируют на позиции ВСУ запись с призывом попробовать «сало по-белорусски». «Вкусное, не то, что англосаксонский бекон или немецкий шпик. Если ваши поросята не набирают сала из-за отсутствия усиленного питания, просто переходите на нашу сторону», - говорится в трансляции, которая ведется на украинском языке.

Ранее белорусские пограничники напомнили украинцам, что «их борщи — родственники», а в европейской кухне таких блюд нет. При этом в Белоруссии призвали соседей «переходить на нашу сторону», когда «вам будет не из чего готовить борщ».
Украинцы ответили сообщением, что у них "борщ свободы", а не какой-то там белорусский. Об этом сообщает "Рамблер".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.06.23 - 23:56
#6263
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Юджин, молодец! Всех пронациков заткнул.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
57
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.23 - 08:38
#6264
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Цитата:
Козлов я:
Юджин, молодец!

конечно молодец, полезным делом занят парень.
Цитата:
yudjin: Но вы представляете, что видят пользователи, случайные люди на сайте?

прежде они видели как некий пользователь размещает всяческую хрень вперемешку с фотографиями употребляемого пойла. теперь они видят что таких пользователей стало двое, с тем отличием что второй обходится без пойла. б( 3 буквы непечатное) е(5 букв непечатное) достижение!!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.23 - 15:20
#6265
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Какие молодцы Z- патриоты.
Сколько ненависти то..
Рукоплещу стоя!
Кстати а как надо еще рукоплескать, лежа рукоплескают разве?
Наконец то ясно видно, кто хотел геноцида Украины..
Всего то надо было раскрыть душу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.23 - 16:14
#6266
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Еще мнение, сброс воды оккупанты начали делать с краю, не симметрично и преступно.
И так она керачила 8 месяцев
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.23 - 16:16
#6267
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Как результат, они знали что тут все разрушит и безо всяких мин..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.23 - 16:20
#6268
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Ну и конечно тот знаменитый взрыв на станции в ноябре по моему, который россияне устроили, чтоб украинцы не зашли на нее, в взорванными пролетами доделал свое дело.
Видео этого много.
Так что с каховской ГЭС все было уже давно решено, уничтожить..
Ведь была заминирована полностью и были взрывы.
От мин или нет, непонятно..
Это не единственная версия конечно же, где оккупанты могут объявить простого стрелочника виновным..

[Исправлено: 111, 11.06.2023 - 16:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.06.23 - 17:45
#6269
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Тут мы видим как российские Z-патриоты, наши казахские в этом не шарят, буквально все как один, говорят что именно Россия взорвала Каховскую ГЭС.
Уж кому то пора сменить методичку..


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