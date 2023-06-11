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≡ С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46953
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 15:49
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В социальных сетях казахстанцы сообщают о рейдах в отношении лиц призывного возраста. Судя по публикациям в Сети, молодых людей принудительно забирают в военкоматы. Правомерны ли такие действия?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Re: С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в...
Отправлено: 11.06.23 - 15:49
#1
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Служить на российском ржавом оборудовании?
По моему это преступная халатнлсть, а не армия..
Кто хочет погибать..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25924
С танцпола - в военкомат. Законны ли облавы на призывников в Казахстане
Отправлено: 11.06.23 - 16:02
#2
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Цитата:

о том, что знакомых забрали прямо с праздничного стола.

А что они, на праздничном столе - делали?... :oops: :-x

[Исправлено: drakon, 11.06.2023 - 16:06]
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