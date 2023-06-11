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≡ Болеют дети, ломаются фильтры... - Жалобы на качество питьевой воды прокомментировали в Затобольской ТЭК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46953
Болеют дети, ломаются фильтры... - Жалобы на качество питьевой воды прокомментировали в Затобольской ТЭК
Отправлено: 11.06.23 - 14:38
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О проблемах с водоснабжением сообщили жители трех сел Костанайского района. Директор КГП «ЗТЭК» Фамил КУРБАНОВ ответил на вопросы сельчан и корреспондента «НГ».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12638
Re: Болеют дети, ломаются фильтры... - Жалобы на качество...
Отправлено: 11.06.23 - 14:38
#1
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Цитата:
...и сломались бойлеры / Фото читательницы

Это бойлеру явно сто лет. Он сгнил от старости. Плюс все соеденения сопливят. Фильтра наверно тоже годами не меняли)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Re: Болеют дети, ломаются фильтры... - Жалобы на качество...
Отправлено: 11.06.23 - 15:26
#2
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Трубе минимум лет 30.
Это как надо относиться к своим домам, чтобы не менять трубы, ведь там прежде всего грязь, независимо от того, чистая или грязная вода..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Re: Болеют дети, ломаются фильтры... - Жалобы на качество...
Отправлено: 11.06.23 - 15:30
#3
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С бойлером так вообще непонятно, ни один хозяин до такого бойлер не доведет.
На фото вид какой то ржавой кастрюли простого наполнителя под душ, без подключения к энергосети, по индикатору видно, но не бойлер со всеми фильтрами, по крайней мере работающий.
Зачем вводить в заблуждение читателей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26296
Re: Болеют дети, ломаются фильтры... - Жалобы на качество...
Отправлено: 11.06.23 - 15:36
#4
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Сдается мне, что этим якобы бойлером воду с колонки поямо носят.
И да, если вдруг этот бойлер подключают, это явное наружение закона по пожарной части.
Надо сразу увидев такое разгильдяйство, по другому никак, сообщить о нарушителе и заставить его демонтировать данное электрооборудование, которое дает течь со всех сторон.
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